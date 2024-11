Cân Tho lance la mise en chantier de 200 maisons pour des familles pauvres

Le projet contribue à saluer le 15e Congrès de l’organisation municipale du Parti de Cân Tho pour le mandat 2025-2030 et répond au mouvement visant à éliminer les maisons temporaires et délabrées de la ville en 2024-2025.

Photo: VNA/CVN

Au cours de la cérémonie, le président du Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) de Cân Tho, Nguyên Trung Nhân, a souligné que ces derniers temps, les comités du FPV à tous les échelons de la ville et leurs organisations membres avaient mis en œuvre diverses activités concrètes visant à soutenir les familles défavorisées dans leurs efforts pour sortir durablement de la précarité, notamment par le biais de la construction de logements pour les ménages pauvres.

Rien qu’en 2024, les comités du FPV à tous les échelons à Cân Tho ont réussi à mobiliser 25,6 milliards de dôngs (soit plus d'un million d'USD) en faveur du Fonds "Pour les pauvres". Grâce à ces ressources financières et à d'autres contributions sociales, ils ont pu faire construire et réparer plus de 400 logements pour des personnes en situation de précarité, contribuant ainsi significativement à la réduction du taux de familles pauvres dans la ville et à l'amélioration du niveau de vie de la population.

Dans le but de continuer à assister les personnes défavorisées, les comités du FPV à tous les échelons de la ville sollicitent le soutien des institutions, organisations, entreprises et bailleurs de fonds afin de renforcer l'efficacité des programmes de bien-être social et de soutenir le Fonds "Pour les pauvres", a affirmé Nguyên Trung Nhân.

VNA/CVN