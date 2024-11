Thai Binh s'efforce d'éliminer complètement l'habitat précaire d'ici septembre 2025

Dans le cadre de la mise en œuvre du mouvement d'émulation "Tout le pays se donne la main pour éliminer les maisons temporaires et délabrées dans tout le pays d'ici 2025", lancé par le Premier ministre, l'Association des entreprises de la province de Thai Binh a lancé, le 18 novembre, cette initiative auprès des entreprises et des associations membres dans toute la province.

Saluant les contributions de la communauté des entreprises au développement économique et à la garantie de la sécurité sociale locale, le vice-président du Comité populaire de la province de Thai Binh, Pham Van Nghiêm, a exprimé son souhait que les entreprises et les hommes d'affaires apportent leur meilleur soutien pour permettre aux ménages pauvres et quasi-pauvres en difficulté de logement, de vivre rapidement dans des maisons spacieuses et propres.

Thai Binh compte actuellement plus de 11.900 ménages pauvres et plus de 12.580 ménages quasi-pauvres, dont plus de 2.100 vivant dans un habitat précaire nécessitant une reconstruction ou des réparations. Le coût total est estimé à plus de 245 milliards de dôngs.

Cette province s'efforce d'éliminer complètement l'habitat précaire pour les ménages pauvres et quasi-pauvres d'ici septembre 2025.

