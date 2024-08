Assurer les droits des minorités ethniques conformément aux recommandations du CERD

Le rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de la discrimination raciale - 5 e rapport national du Vietnam pour la période 2013-2019 - a été approuvé lors des 3035 e et 3036 e réunions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD), tenues les 29 et 30 novembre 2023 à Genève, en Suisse.

>> Garantir les droits des minorités ethniques

>> Équité et inclusion : une garantie des droits des minorités ethniques

>> Les droits des ethnies de plus en plus garantis et renforcés

>> Sus aux jugements privés d’objectivité sur la garantie des droits de l’homme au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Cette information a été communiquée jeudi 22 août par Trân Chi Mai, directrice adjointe du Département de coopération internationale du Comité des affaires ethniques du gouvernement.

Le 27 décembre 2023, le CERD a publié la Conclusion d'observation suite à l'examen du 5e rapport du Vietnam. La Conclusion comprend quatre sections, réparties en 52 paragraphes, soit une augmentation de 23 paragraphes par rapport à celle de 2012.

Le Comité des affaires ethniques du gouvernement, en collaboration avec les ministères et secteurs concernés, a élaboré et soumis au Premier ministre un plan visant à renforcer la mise en œuvre de la Convention du CERD et à appliquer les recommandations du CERD 2023. La publication de ce plan est prévue pour fin 2024.

Quatre contenus principaux

L'objectif principal de ce plan est de définir précisément le contenu des travaux et d'établir une feuille de route appropriée pour améliorer l'efficacité de la mise en œuvre de la Convention du CERD et des recommandations du CERD 2023. Cela vise à renforcer la jouissance des droits des minorités ethniques dans tous les aspects, conformément à la Constitution, aux lois et aux conditions socio-économiques du Vietnam, en particulier dans les régions montagneuses et celles peuplées des minorités ethnies. Le plan assure une mise en œuvre rigoureuse, proactive et responsable des engagements du Vietnam en tant que pays membre de la Convention du CERD.

Le plan s'articule autour de quatre contenus principaux : l'intégration continue des normes internationales dans le droit interne et l'amélioration de la mise en œuvre du cadre juridique de la Convention du CERD ; l'amélioration de l'efficacité dans l'application des réglementations juridiques concernant les droits des minorités ethniques ; la promotion continue des droits des minorités ethniques à travers des activités de sensibilisation, de diffusion, d'éducation et de formation pour la communauté ; ainsi que le développement de la coopération internationale, la recherche sur les traités internationaux pertinents et la mise en œuvre de rapports périodiques conformément aux dispositions de la Convention du CERD.

Suite à la présentation du 5e rapport national du Vietnam, le Comité des affaires ethniques du gouvernement a coordonné ses efforts avec les ministères et secteurs concernés pour prendre des mesures visant à garantir les droits des minorités ethniques et des populations des zones montagneuses et des régions peuplées des minorités ethniques. Le Comité a également activement mis en œuvre le Programme cible national pour le développement socio-économique des régions peuplées de minorités ethniques et des zones montagneuses.

Par ailleurs, le comité a dirigé et guidé les autorités locales dans l'organisation des congrès des minorités ethniques aux niveaux provincial et de district en 2024. Les programmes et politiques liés aux affaires ethniques ont été rapidement mis en œuvre et ont obtenu des résultats positifs.

VNA/CVN