Les habitants le long de la frontière lao-vietnamienne s'unissent pour protéger les forêts

Les gardes-frontières de la province de Diên Biên (Nord), en collaboration avec le Service provincial de l'agriculture et du développement rural et le Comité populaire du district de Diên Biên, ont lancé le 18 novembre dans la commune de Pa Thom, district de Diên Biên, province éponyme, un mouvement sur la prévention et la lutte contre des incendies de forêt.

>> De nombreuses propositions d'investissement pour le transport du charbon du Laos au Vietnam

>> Réunion sur la gestion de la frontière terrestre entre le Vietnam et le Laos à Quang Nam

Étaient présents, à la cérémonie de lancement, les autorités et habitants de la commune de Pa Thom de la province vietnamienne de Diên Biên et du district de Muong May de la province lao de Phongsaly.

Photo : VNA/CVN

Les gardes-frontières de Diên Biên ont fourni des informations, des documents et des connaissances sur la gestion et la protection des forêts et des produits forestiers, la prévention et la lutte contre les incendies de forêt...

Immédiatement après la cérémonie, les ménages du village de Pa Thom ont signé un engagement à participer à la protection des forêts ainsi qu'à la prévention et au contrôle des incendies de forêt pendant la saison sèche 2024-2025.

À cette occasion, le commandement des gardes-frontières de Diên Biên a remis plus de 50 cadeaux aux habitants des villages de Pa Thom (Vietnam) et de Na Luong (Laos).

VNA/CVN