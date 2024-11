Hô Chi Minh-Ville, destination inoubliable dans le voyage du Bateau de l’Amitié ASEAN - Japon 2024

>> Le Vietnam renforce ses liens touristiques avec Brunei et BIMP-EAGA

>> Hô Chi Minh-Ville accueille les jeunes de l'ASEAN et du Japon

Les séjours dans la ville ont laissé des mémoires inoubliables au cœur des jeunes délégués de dix pays d’Asie du Sud-Est et du Japon, notamment celles sur l’hospitalité des habitants de la "terre en forme de S”. Les jeunes délégués ont eu l’occasion de partager leur point de vue sur les enjeux actuels et de découvrir la culture et la gastronomie du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Dès la deuxième journée à Hô Chi Minh-Ville, les jeunes délégués se sont divisés en six groupes pour participer à des échanges et débats avec des jeunes vietnamiens surs divers sujets dont la puissance douce et la diplomatie populaire ; le développement économique et la communauté durable ; l’environnement mondiale et le changement climatique ; la réduction des risques et le rétablissement après une catastrophe ; la santé, le bien-être et la société numérique.

L’un des points d’orgue du programme SSEAYP 2024 était l’accueil familial. Les jeunes délégués ont séjourné chez des habitants dans 13 arrondissements, districts et la ville de Thu Duc, ce leur permettant de découvrir la culture, les coutumes et la vie quotidienne des Vietnamiens. C’est aussi une occasion pour renforcer les sentiments et la solidarité entre jeunes internationaux et les habitants de Hô Chi Minh-Ville, a estimé Phan Ngoc Doan Trang, secrétaire du Comité municipal de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh.

Photo : VNA/CVN

La représentante japonaise Yuka Mizuguchi, a exprimé son impression et ses sentiments profonds devant l’accueil incroyablement chaleureux des habitants de Hô Chi Minh-Ville accordé à la délégation du SSEAYP 2024. "Le Vietnam a touché mon cœur par sa sincérité et ses sentiments. Je veux remercier le Vietnam, ma famille d’accueil et les personnes qui ont passé avec moi les séjours significatifs au Vietnam", a-t-elle souligné.

En visitant le Musée des vestiges de la guerre, la représentante de Brunei, Aquilah Natasha, a exprimé son admiration envers le peuple vietnamien qui a surmonté les conséquences de la guerre pour construire d’un pays fort comme d’aujourd’hui. "La visite me permet non seulement à mieux comprendre l’histoire du Vietnam mais à constater le rôle des jeunes dans la construction d’un monde en paix", a indiqué le représentant philippin Walter James.

VNA/CVN