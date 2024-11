Promouvoir le mouvement de l’éradication de l'habitat précaire

Ces efforts démontrent non seulement la solidarité du peuple mais contribue également à la réduction durable de la pauvreté dans l’esprit de ne laisser personne de côté. Ces dernières années, le travail d’éradication de l'habitat précaire a connu des résultats remarquables.

Entre 2000 et 2023, 1,7 million de maisons ont été réparées ou reconstruites. Un travail avec de profondes significations humanitaires Lors de son 8e Plénum, le Comité central du Parti communiste du Vietnam du XIIIe mandat a publié la résolution n°42-NQ/TW en date du 24 janvier 2023 sur la poursuite de la réforme et de l'amélioration de la qualité des politiques sociales pour répondre aux exigences de l’édification et de la défense de la Patrie dans la nouvelle période.

La directive n°34-CT/TW en date du 24 mai 2024 du Secrétariat sur le renforcement de la direction du Parti communiste du Vietnam en matière de développement des logements sociaux dans la nouvelle période, fixe l’objectif d’éradiquer l'habitat précaire et délabré pour les ménages pauvres, quasi-pauvres et les personnes impactées par les catastrophes naturelles et le changement climatique.

Mettant en œuvre ces politiques, le 13 avril 2024, le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Conseil central d'émulation et de récompense, a lancé le mouvement "S’unir pour l’éradication de l'habitat précaire dans tout le pays d’ici 2025".

Selon le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dào Ngoc Dung, mettant en œuvre le mouvement lancé par le Premier ministre, l’ensemble du pays est dans une intense période de 450 jours et nuits visant à éradiquer d’ici 2025 tous les logements précaires et délabrés dans l’objectif de soutenir les personnes méritantes, les ménages pauvres et les personnes issues d'ethnies minoritaires conformément aux programmes cibles nationaux, et d’autres citoyens, pour qu'ils disposent de logements dignes de ce nom.

S’exprimant lors du programme télévisé “Un toit pour mes compatriotes” qui s’est tenu le 5 octobre 2024, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé tout le système politique, les habitants, entreprises dans l’ensemble du pays à s’unir pour achever bientôt l’objectif d’éradiquer les logements précaires et délabrés, notamment dans les zones reculées, frontalières, insulaires ou peuplées d’ethnies minoritaires.

"Nous avons d’ici fin 2025, soit environ 450 jours, pour achever l’éradication des logements précaires et délabrés, le travail reste énorme. Donc, nous devons être plus déterminés, faire plus d’efforts, améliorer davantage l’efficacité du travail", a affirmé le Premier ministre.

Mouvement d’éradication de l'habitat précaire, fête des habitants

Éliminer les logements précaires et délabrés est un travail ayant de profondes significations humanitaires, qui est en train de devenir un mouvement permettant aux ménages pauvres et quasi-pauvres d'avoir un logement solide et de sortir progressivement de la pauvreté.

Avec une attention particulière du Parti et de l'État, la participation des ministères, des secteurs et des localités et la participation active des organisations, des communautés, des entreprises et des citoyens, ces derniers temps, le mouvement a aidé environ 340.000 familles méritantes et plus de 800.000 ménages pauvres et quasi-pauvres n’ayant pas encore de logement sûr.

Cependant, le pays compte encore environ 315.000 ménages n’ayant pas encore de logement sûr, dont environ 106.000 familles de personnes méritantes, 46.000 ménages bénéficiaires des programmes cibles nationaux et 153.000 autres ménages pauvres et quasi-pauvres.

Lors de sa première réunion, tenue le 10 novembre 2024, le Comité central de pilotage chargé de l’éradication de l'habitat précaire a discuté des mesures et des orientations pour une mise en œuvre drastique et efficace de ce mouvement d’ici 2025.

En conclusion de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a insisté sur la nécessité de mobiliser et de diversifier les ressources financières et matérielles ainsi que les forces participant à ce mouvement.

Selon le Premier ministre Pham Minh Chinh, l’éradication de l'habitat précaire "doit être mise en œuvre de manière flexible, créative et avec des sens de responsabilité élevés. Le temps, l’intelligence et la détermination seront les facteurs décisifs de sa réussite". Il a décidé de créer des comités de pilotage au niveau local chargés de l’éradication de l'habitat précaire avant le 30 novembre 2024.

Soulignant l'esprit d'autonomie des localités, le Premier ministre Pham Minh Chinh leur a demandé d'être proactives, créatives et de s'efforcer de mobiliser toutes les ressources disponibles pour une mise en œuvre efficace du mouvement.

