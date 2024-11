Les opérateurs de réseaux investissent simultanément dans la 4G et la 5G

>> Le Vietnam accélère sa transition numérique avec la 5G

>> Une révolution technologique en cours

>> Commercialisation de la 5G pour le changement socio-économique

Le ministère de l'Information et de la Communication indique que, selon les prévisions de la GSMA et d'Ericsson, la 4G sera encore la technologie prédominante en 2025, représentant la majorité des abonnements (55 %). En 2028, la 4G continuera de dominer (50 % des abonnements) avant de diminuer progressivement.

Par conséquent, après l'enchère des trois bandes de fréquences pour permettre aux opérateurs de déployer les réseaux 4G et 5G et de désactiver le réseau 2G, le ministère de l'Information et de la Communication poursuit la planification des bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz pour ces deux technologies. La bande de 900 MHz a été attribuée à quatre entreprises - Vietnamobile, VNPT, Viettel et MobiFone – pour exploiter les réseaux 2G/3G/4G, avec une licence de fréquence valable jusqu'au 15 septembre 2024.

"Nous parlons beaucoup de la 5G, mais au Vietnam, d'ici à 2030, la capacité principale restera la 4G. Il faudra attendre 2029 pour que la 5G puisse dépasser la 4G en termes de capacité de trafic et d'abonnés. Par conséquent, les opérateurs doivent continuer de se concentrer sur l'amélioration de la qualité de leurs services 4G", a souligné le ministre de l'Information et de la Communication, Nguyên Manh Hùng.

Le Groupe de l'industrie et des télécommunications de l'Armée du Vietnam (Viettel) annonce couvrir aujourd'hui 95% de la population en 4G. Il a pour objectif d'ici 2025 d'étendre sa couverture pour qu'elle atteigne le même niveau que la 2G, soit environ 98 % de la population.

Le Groupe des postes et télécommunications du Vietnam (VNPT) continuera d'investir dans la technologie 4G tout en commercialisant la 5G et en menant des recherches sur la 6G. VNPT vise, d'ici 2025, une couverture 4G et 5G couvrant 98 % de la population, avec une vitesse de téléchargement moyenne prévue de 40 Mb/s pour la 4G et de 100 Mb/s pour la 5G.

De même, MobiFone prévoit de renforcer sa couverture et d'ajouter environ 4 000 stations 4G en 2025 pour combler les zones encore non couvertes. L'entreprise mettra également en œuvre des projets de développement de réseau en utilisant des équipements maximisant la compatibilité avec les technologies 3G/4G.

Le directeur adjoint de l'Autorité des télécommunications du Vietnam, Nguyên Phong Nha, a déclaré qu'après la feuille de route visant à mettre fin à la 2G puis la 3G, la 4G devient le réseau de base le plus important pour les opérateurs de téléphonie mobile. Afin de garantir la qualité du service conformément aux exigences et aux besoins croissants des utilisateurs, les opérateurs investissent en continu dans la 4G.

VNA/CVN