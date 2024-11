Nguyên Huu Quyêt, jeune enseignant qui transforme les déchets en outils éducatifs

Nguyên Huu Quyêt, surnommé affectueusement Quyêt Dông Nat (Quyêt le ferrailleur) pour son talent à recycler les déchets en outils pédagogiques, est le plus jeune récipiendaire du prix "Enseignant passionné et créatif 2024" de Hanoï.

Né en 1998, il enseigne l’éducation économique et juridique au lycée Huynh Thuc Khang, où il est le premier à recevoir cet honneur parmi les 70 lauréats annuels. Originaire de Hai Duong (Nord), ce jeune professeur incarne créativité et engagement dans le domaine éducatif.

Un parcours inspiré dès l’enfance

Dès son plus jeune âge, Quyêt faisait preuve d'une créativité atypique, révisant ses leçons en écrivant à la craie sur des portes en tôle. Cependant, sa vocation s’est précisée au lycée, lorsqu’il a été marqué par une lettre radiophonique d’une enseignante exprimant sa passion pour "l’éducation des générations futures".

En 2016, Quyêt intégra l’Université pédagogique de Hanoï, se spécialisant en éducation civique, un domaine qui allie enseignement et engagement communautaire. Major de sa promotion, il a décroché son diplôme avec six mois d’avance, ensuite a rejoint le lycée Huynh Thuc Khang en 2019.

Des méthodes d’enseignement novatrices

Dès sa première année, il fut confronté à une classe réputée "difficile". Avec empathie et créativité, il transforma cette énergie en une dynamique positive, établissant une relation de confiance avec ses élèves. Pour rendre ses cours plus vivants, il partage anecdotes et expériences personnelles avec ses élèves.

Chaque été, Quyêt conçoit des outils pédagogiques à partir de matériaux recyclés. Il a notamment créé une maquette de la bataille de Diên Biên Phu à partir de carton et de bouteilles en plastique pour illustrer un cours sur le rôle des citoyens dans la défense nationale.

Son projet "Recycler les déchets en outils pédagogiques" s’est classé parmi les 15 finalistes du prix Tri thuc tre vi giao duc 2020 (Jeunes talentueux pour l’éducation 2020). En 2021, son "Mini-musée" d’objets recyclés a remporté le deuxième prix au concours Thanh niên sang tao vi khi hâu (Jeunesse créative pour le climat).

Un impact au-delà des salles de classe

En tant que secrétaire de l’Union des jeunes de son école, Quyêt organise des activités originales, comme des réunions parents-professeurs où élèves et parents échangent des lettres et cartes manuscrites. Ces initiatives renforcent le dialogue familial et l’implication des élèves.

Son influence a également eu un effet remarquable sur les aspirations des élèves : chaque année, plus de 30 d’entre eux choisissent d’étudier l’Éducation civique à l’université, un chiffre en constante augmentation.

Déjà titulaire d’un master, Quyêt vise à obtenir un doctorat avant ses 30 ans. Il aspire également à devenir une référence dans le domaine de l’éducation aux compétences de vie et à la sécurité des élèves.

Phan Nhu Hùng, recteur du lycée Huynh Thuc Khang, loue son dévouement : "Quyêt insuffle un souffle nouveau à nos méthodes éducatives, répondant parfaitement aux exigences des réformes pédagogiques actuelles."

