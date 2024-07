Le Vietnam réalise des progrès importants dans les affaires ethniques

De nombreux résultats importants ont été enregistrés dans les affaires ethniques depuis le début de l’année, en particulier la mise en œuvre de programmes et de politiques connexes, contribuant au développement socio-économique et à la défense et à la sécurité des zones peuplées de minorités ethniques et montagneuses.

Ce bilan a été annoncé lors d’une conférence nationale organisée lundi 8 juillet à Hanoï par le Comité des affaires ethniques du gouvernement, pour examiner les performances du premier semestre 2024 et déployer les tâches pour les mois restants.

Photo : VNA/CVN

La vice-ministre et vice-présidente dudit comité, Nông Thi Hà, a indiqué que la coordination entre le Parti, l’État, le Front de la Patrie du Vietnam et le système politique, l’attention de l’ensemble de la société et les efforts des minorités ethniques elles-mêmes ont créé un élan significatif pour le mise en œuvre de politiques ethniques.

Outre des résultats importants dans la mise en œuvre des programmes et des politiques, la diffusion de l’information, la transformation numérique et l’éducation juridique parmi les minorités ethniques ont été améliorées. La coopération internationale dans les domaines concernés a été promue. Parallèlement, l’appareil et le contingent de cadres impliqués dans ce travail ont également été améliorés.

Progrès sur le développement socio-économique

En particulier, des progrès ont été réalisés dans le décaissement des fonds pour le programme cible national sur le développement socio-économique des zones peuplées de minorités ethniques et montagneuses, a-t-elle ajouté.

Photo : VNA/CVN

Nông Thi Hà a cité le ministère des Finances qui a rapporté que les investissements publics dans le cadre de ce programme s’élevaient à environ 4,36 billions de dôngs (plus de 171 millions d'USD) à la fin mai, soit 28% de l’objectif de cette année.

Les deux autres programmes cibles nationaux pour 2021-2025, portant sur la réduction durable de la pauvreté et la construction de la nouvelle ruralité, ont continué à être mis en œuvre avec vigueur dans les zones bénéficiaires, donnant un lifting aux infrastructures de transport et aux écoles dans les quartiers pauvres.

Ils ont continué à fournir une aide au développement des moyens de subsistance et à la réduction de la pauvreté, à renforcer la formation professionnelle et l’emploi durable, et à aider les familles pauvres et quasi-pauvres à construire des maisons, selon la responsable.

Photo : VNA/CVN

Soulignant certaines tâches prioritaires pour le deuxième semestre de l’année, le ministre et président dudit comité, Hâu A Lênh, a déclaré qu’il était nécessaire de suivre de près la situation de zones peuplées de minorités ethniques et montagneuses ; rédiger des rapports en temps opportun sur les affaires et les politiques ethniques, en particulier sur les points chauds en matière de sécurité et d’environnement, les catastrophes naturelles et les maladies afin de prendre des mesures en temps opportun ; et se coordonner avec les agences compétentes pour sensibiliser les minorités ethniques aux directives du Parti ainsi qu’aux politiques et lois de l’État, contribuant ainsi à renforcer la confiance et le consensus du public.

Il a également souligné l’importance d’élaborer correctement des plans et des politiques ethniques ; de travailler avec les ministères, les secteurs et les collectivités locales pour accélérer les programmes et les politiques ; de procéder à des examens et à des modifications pour garantir que ces programmes et politiques sont conformes au système de politiques ethniques ; et de poursuivre l’enquête sur la situation socio-économique des 53 groupes ethniques minoritaires pour servir de base à l’élaboration de politiques ethniques pour 2026-2030 et au-delà.

VNA/CVN