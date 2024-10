Réduction efficace de la pauvreté dans les zones de minorités ethniques à Soc Trang

>> Aider la communauté khmère à sortir durablement de la pauvreté

>> Le taux de pauvreté multidimensionnelle sera réduit à 2,93% fin 2023

>> Les progrès du Vietnam dans la réduction durable de la pauvreté

Photo : VNA/CVN

Récemment, le Comité provincial du Parti et le Comité populaire provincial ont mis en œuvre efficacement de nombreux mécanismes et politiques spécifiques du Parti et de l'État en faveur des minorités ethniques, aidant ainsi de nombreux ménages à sortir durablement de la pauvreté.

Dans le district de My Tu, les Khmers représentent 24,59% de la population (7.482 ménages avec 32.253 personnes), vivant dans les communes de Phu My, My Thuân et Thuân Hung. Selon Lê Thanh Vi, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti du district de My Tu, le Comité permanent du Parti du district veille toujours à la bonne mise en œuvre des directives et des politiques liées aux minorités ethniques, au peuple khmer en particulier.

Formations professionnelles

Au cours de la période 2019-2024, le district offre une formation professionnelle à 2.113 travailleurs, crée des emplois pour 4.692 travailleurs khmers et 4.696 ménages ont accès à des crédits à taux préférentiels pour le développement de l'économie familiale.

Lê Thanh Vi, a déclaré que jusqu'à présent, le revenu moyen par habitant du peuple khmer a atteint environ 63 millions de dôngs/personne/an, et que le nombre de ménages pauvres y est de 72 sur 7.482 ménages.

La présidente du Comité populaire de la commune de Thuân Hung, district de My Tu, Châu Thi Muoi, a déclaré que le Comité populaire communal a mis en œuvre de manière rigoureuse de nombreuses mesures pour réduire durablement la pauvreté, et sensibiliser les habitants aux principes du programme de réduction durable de celle-ci.

Pour mettre en œuvre efficacement la réduction de la pauvreté dans les zones de minorités ethniques, le chef-lieu de Nga Nam promeut une formation professionnelle à court terme associée à la création d'emplois et à l'augmentation des revenus des travailleurs agricoles.

Huynh Van Lo, chef du Département du travail, des invalides et des affaires sociales du chef-lieu de Nga Nam, a déclaré qu'annuellement, il y a dans sa localité plus de 400 foyers sortis de la pauvreté et près de 500 sortis de la quasi-pauvreté. Le taux de foyers pauvres a diminué de 2% par an. À ce jour, le taux de foyers pauvres a chuté à 1,4%, et celui parmi les Khmers a diminué de 4%.

En outre, la localité a construit de nombreuses infrastructures, améliorant progressivement les infrastructures de transport et de production agricole, créant des conditions favorables pour les habitants afin d'échanger des biens, de stabiliser leur production, et contribuant positivement à la réalisation des objectifs de réduction durable de la pauvreté.

Selon le président du Comité populaire de la province de Soc Trang, Trân Van Lau, sa localité a construit de nombreux ouvrages, améliorant progressivement les infrastructures de transport et de production agricole, créant des conditions favorables pour les habitants d'échanger des biens, de stabiliser leur production, et contribuant positivement à la réalisation des objectifs de réduction durable de la pauvreté.

VNA/CVN