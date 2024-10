Les PM vietnamien et chinois invitent les entreprises à renforcer leurs liens

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue chinois Li Qiang ont assisté au Forum du commerce Vietnam - Chine à Hanoï le 13 octobre, où ils ont exhorté les entreprises des deux pays à renforcer leurs liens économiques et à favoriser le développement durable.

>> Vietnam - Chine : entretien entre les deux Premiers ministres

>> La Chine prête à travailler avec le Vietnam pour promouvoir la coopération dans divers domaines

>> Les PM vietnamien et chinois découvrent des estampes populaires de Dông Hô

Photo : VNA/CVN

Favoriser la coopération dans différents les domaines

Les entreprises chinoises, mettant à profit leurs vastes expériences et capacités, ont exprimé leur vif intérêt pour les projets de développement des infrastructures du Vietnam, notamment les connexions ferroviaires avec la Chine, les chemins de fer urbains et le train à grande vitesse Nord-Sud au Vietnam, la construction de villes intelligentes, la fabrication et les centres de données, et le commerce électronique.

Les entreprises vietnamiennes ont exhorté les deux gouvernements à faciliter les relations commerciales, en particulier dans les domaines où l'expérience et les ressources de la Chine correspondent aux besoins du Vietnam. Elles ont recherché une coopération dans les ressources financières, la science et la technologie et la gestion du développement des infrastructures, ainsi que le financement, la connectivité des paiements, les réseaux 5G, les infrastructures numériques, l'IA et les énergies renouvelables.

Dans son discours, Pham Minh Chinh a décrit le développement économique durable comme un pilier du renforcement de la solidarité entre les deux pays frères et voisins.Il a suggéré aux deux gouvernements de promouvoir davantage les liens dans les institutions, les infrastructures stratégiques, la gouvernance et le transfert de technologie, la formation des ressources humaines, le capital, les chaînes de paiement et d'approvisionnement.

Photo : VNA/CVN

Les entreprises ont été invitées à se connecter et à se soutenir mutuellement de manière active et proactive sur la base des bonnes relations politiques entre les deux pays, dans l'esprit de "l'harmonisation des avantages et du partage des risques" et de "la garantie des intérêts harmonieux de l'État, du public et des entreprises".

Le Vietnam s'engage à faciliter les opérations des entreprises

Le Vietnam s'engage à favoriser un environnement concurrentiel à long terme, stable et équitable pour le secteur des investissements étrangers, à protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs sans criminaliser les relations civiles et économiques, et à améliorer continuellement l'environnement des affaires, a-t-il déclaré.

Pham Minh Chinh a également promis des infrastructures transparentes, des mécanismes transparents et une gouvernance intelligente, ainsi qu'une meilleure compréhension entre les entreprises, le gouvernement et le public, des visions et des actions partagées pour soutenir un développement rapide et durable, et un travail conjoint pour gagner ensemble.

Le Premier ministre vietnamien a demandé aux entreprises des deux pays de s'engager dans une coopération et un dialogue proactifs, dans le but de fournir des recommandations constructives aux agences gouvernementales, aux ministères et aux autorités locales.

Cette coopération vise à dégager les obstacles à la production et au commerce, à améliorer le climat d'investissement et à affiner les cadres institutionnels, réglementaires et politiques.

Les ministères, les localités et les entreprises concernés des deux pays ont été encouragés à lancer des projets concrets dans le cadre bilatéral établi, tels que la communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine qui revêt une importance stratégique, l'initiative Ceinture et Route (BRI), l'initiative de développement mondial (GDI), l'initiative de sécurité mondiale (GSI) et l'initiative de civilisation mondiale (GCI), ainsi que les mécanismes multilatéraux auxquels les deux pays ont adhéré, comme l'ASEAN - Chine et le Partenariat économique global régional (RCEP).

Pham Minh Chinh a souligné la nécessité de relier davantage les deux économies, en mettant l'accent sur la connectivité stratégique dans divers secteurs, notamment les infrastructures de transport et les chemins de fer entre le Vietnam et la Chine. Il a appelé à des investissements chinois au Vietnam, en particulier dans les secteurs clés où la Chine possède des atouts, tels que la haute technologie, la transformation numérique, les infrastructures de transport, la métallurgie, les soins de santé, l'éducation, l'énergie propre, l'atténuation du changement climatique et les écosystèmes de véhicules électriques et de batteries.

Il a demandé à la Chine de faciliter la participation des entreprises vietnamiennes aux chaînes d'approvisionnement et de valeur des sociétés chinoises, et de continuer à stimuler le commerce bilatéral en augmentant les importations de produits vietnamiens, notamment les produits agricoles et aquatiques. En outre, il a souligné l'importance d'investir dans l'économie numérique et verte, ainsi que dans le transfert de technologie pour favoriser le développement durable.

Continuer à connecter les stratégies de développement

Présentant l'événement, Li Qiang a exprimé sa gratitude pour les remarques de Pham Minh Chinh et a convenu du soutien des deux gouvernements aux entreprises des deux pays.Il a souligné que le Vietnam et la Chine ne sont pas seulement de bons frères mais aussi de bons et fiables partenaires qui peuvent compter l'un sur l'autre, affirmant qu'avec l'unité, les deux pays peuvent surmonter tous les défis et risques.Le dirigeant chinois a déclaré que la coopération nécessite de la sincérité et que tant que les deux pays continueront d'avancer dans la même direction, apportant des bénéfices mutuels et une prospérité partagée, ils parviendront à des résultats gagnant-gagnant.

Photo : VNA/CVN

Évoquant la coopération économique et commerciale, qui constitue toujours un point fort et un moteur essentiel des relations bilatérales, Li Qiang a réaffirmé que la Chine reste le plus grand partenaire commercial du Vietnam. Il a noté qu'il restait une grande marge de croissance dans les liens économiques et commerciaux, et a souligné trois domaines clés pour la coopération future, à commencer par la nécessité d'aligner les stratégies de développement des deux pays.

Selon le Premier ministre chinois, le Vietnam et la Chine partagent des points de vue similaires sur le développement et de larges intérêts communs, ce qui facilite la connectivité bilatérale. Il a également noté les efforts en cours pour intégrer l'initiative chinoise "Ceinture et route" (BRI) au cadre vietnamien "Deux corridors, une ceinture", pour améliorer la connectivité des infrastructures, y compris les routes, les chemins de fer, les postes-frontières, les ports maritimes et les aéroports, et les échanges entre les peuples, et pour intensifier la coordination des politiques en matière de développement industriel.Le dirigeant a suggéré que les deux parties continuent de consolider et de compléter leurs forces respectives car elles ont leurs propres avantages en termes de ressources naturelles et de structure industrielle.

Il a déclaré que les deux parties ont réalisé des progrès significatifs dans la collaboration technique et technologique, faisant progresser leur compétitivité dans les chaînes de valeur et d'approvisionnement mondiales.Selon le Premier ministre chinois, la Chine possède des atouts dans l'énergie éolienne et solaire, et est leader mondial dans les véhicules électriques, répondant aux besoins de transition énergétique du Vietnam. Ces domaines offrent des opportunités de coopération mutuellement bénéfique, a-t-il déclaré.

Li Qiang a en outre souligné la profonde confiance politique et l'étroite amitié entre les deux pays, ce qui est rare dans d'autres relations.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam et la Chine partagent une forte confiance dans la coopération future, et leur commerce bilatéral a été renforcé, a-t-il déclaré, suggérant aux entreprises des deux pays de saisir les opportunités et de favoriser la coopération pour un développement commun.

Le dirigeant chinois a exprimé son espoir que les deux parties se concentreront sur les politiques majeures et intégreront de manière proactive leur développement national et leurs connexions stratégiques, optimiseront les accords bilatéraux et multilatéraux et mobiliseront des ressources pour le développement.

Elles devraient veiller à ce que les industries se développent harmonieusement sur la base des atouts uniques de leurs entreprises et rechercher des partenariats au sein de la chaîne de valeur, a-t-il poursuivi.

Le gouvernement chinois encourage ses entreprises à nouer des liens avec les entreprises vietnamiennes pour construire des chaînes de production et d'approvisionnement transfrontalières, en accordant une attention particulière à la créativité et au développement dans les secteurs de l'énergie propre, a déclaré Li Qiang.

Le chef du gouvernement chinois a conclu en exprimant sa conviction que les liens économiques et commerciaux bilatéraux connaîtront un succès encore plus grand dans un avenir proche.

VNA/CVN