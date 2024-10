La Chine prête à travailler avec le Vietnam pour promouvoir la coopération dans divers domaines

Selon l'agence de presse Xinhua, lors de son arrivée à l'aéroport international de Nôi Bài à Hanoï, le Premier ministre chinois Li Qiang a affirmé que les relations sino-vietnamiennes se sont renforcées ces dernières années, grâce à la direction stratégique des hauts dirigeants des deux pays.

Depuis le début de l’année, le Vietnam et la Chine ont maintenu des échanges de haut niveau et ont accompli de nombreux progrès en matière de coopération dans de nombreux domaines. La construction d'une communauté d’avenir partagé entre les deux nations est, selon lui, bien engagée, a-t-il ajouté.

Il a rappelé la visite historique du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping au Vietnam à la fin de l’année dernière, affirmant que cela avait amené les relations sino-vietnamiennes à une nouvelle ère de construction de la communauté d’avenir partagé Chine-Vietnam de portée stratégique, ainsi que des orientations plus claires pour le développement des relations bilatérales.

Depuis le début de cette année, la Chine et le Vietnam ont maintenu des échanges étroits de haut niveau et ont obtenu des résultats de coopération positifs dans divers domaines, a noté le chef du gouvernement chinois.

La Chine considère toujours le Vietnam comme une priorité dans sa politique de diplomatie de voisinage, a-t-il réitéré, ajoutant la Chine est prête à se joindre au Vietnam dans ses efforts visant à promouvoir l'amitié traditionnelle, à renforcer les échanges stratégiques, à approfondir la coopération mutuellement bénéfique, à consolider les fondements de l'amitié entre les deux peuples et à promouvoir la construction d'une communauté d’avenir partagé Chine - Vietnam, apportant de nombreux avantages pratiques aux peuples des deux pays, contribuant à la paix, à la stabilité et au développement prospère de la région et du monde entier.

Approfondir la coopération économique et commerciale avec le Vietnam

Par ailleurs, le Quotidien du Peuple rapporte également que, lors de sa rencontre avec le secrétaire général du Parti communiste et président vietnamien Tô Lâm, Li Qiang a réitéré la volonté de la Chine de collaborer avec le Vietnam pour mettre en œuvre les perceptions communes atteintes par les hauts dirigeants des deux pays. Il a insisté sur l’importance de maintenir l’amitié traditionnelle, de renforcer les contacts de haut niveau, les échanges stratégiques, et de poursuivre la construction d'une communauté d’avenir partagé sino-vietnamienne.

Le Premier ministre Li Qiang a également souhaité voir les deux parties travailler ensemble pour promouvoir de la connectivité de chemins de fer, autoroutes, infrastructures frontalières et douanes intelligentes, afin de soutenir fermement l'amélioration des échanges commerciaux et des investissements, et maintenir la stabilité et la fluidité de la chaîne d’approvisionnement.

La Chine se dit prête à approfondir la coopération économique et commerciale avec le Vietnam, notamment par la création de zones de coopération économique transfrontalière. Elle souhaite également intensifier la collaboration dans des secteurs émergents tels que les technologies de l’information, les nouvelles énergies, l’économie numérique, ainsi que favoriser les échanges entre les peuples…

