Caoutchouc : le Vietnam exporte pour 2,18 milliards d'USD en neuf mois

Selon les estimations de l’Agence du commerce extérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce, les exportations de caoutchouc du Vietnam en septembre 2024 ont atteint environ 250.000 tonnes, pour une valeur de 424 millions d'USD, soit une hausse de 19,2% en volume et de 23% en valeur par rapport à août 2024, et une hausse de 29,2% en volume et de 68,4% en valeur par rapport à septembre 2023.

Le prix moyen à l’exportation du caoutchouc s’établit à 1.697 USD la tonne, soit une hausse de 3,2% par rapport à août 2024 et de 30,3% par rapport à septembre 2023.

Pour les neuf premiers mois de 2024, les exportations de caoutchouc se sont élevées à environ 1,37 million de tonnes, pour une valeur de 2,18 milliards d'USD, soit une baisse de 2,2% en volume mais une augmentation de 16,4% en valeur par rapport à la même période de 2023.

En septembre 2024, les prix du latex de caoutchouc sur le marché intérieur ont augmenté fortement, suivant la tendance générale du marché mondial. Dans des entreprises de caoutchouc, le prix d’achat du latex brut se maintient autour de 395-435 dôngs par TSC, en hausse d’environ 29-37 dôngs par TSC par rapport à la fin du mois précédent.

Parmi celles-ci, la Compagnie de caoutchouc de Phu Riêng achète à 395-435 dôngs par TSC, en hausse de 35 dôngs par TSC par rapport à la fin du mois précédent.

La Compagnie de caoutchouc Mang Yang affiche un prix d’achat de 412-417 dôngs par TSC, en hausse de 35-37 dôngs par TSC par rapport à la fin du mois précédent.

La Compagnie par actions de caoutchouc de Bà Ria achète à 414-424 dôngs par TSC, soit une hausse de 29 dôngs par TSC par rapport à la fin du mois précédent.

Hausse des prix

Sur le marché mondial, en septembre 2024, les prix du caoutchouc sur les principales bourses d’Asie ont continué à augmenter, atteignant de nouveaux sommets en raison des conditions météorologiques défavorables dans les principales régions de production, ce qui a accru les préoccupations concernant une pénurie d’approvisionnement.

Le super typhon Yagi a récemment eu un impact significatif sur la production de caoutchouc au Vietnam, en Chine, en Thaïlande et en Malaisie, affectant l’approvisionnement en matières premières en haute saison.

Bien que les activités d’exploitation du caoutchouc aient repris progressivement, les conditions météorologiques pluvieuses continuent d’affecter la libération des matières premières, entraînant une rareté de la production, ce qui complique la collecte de latex brut pour les usines de transformation.

Auparavant, l’Association des pays producteurs de caoutchouc naturel (ANRPC) avait révisé à la hausse ses prévisions de demande mondiale de caoutchouc à 15,74 millions de tonnes.

En même temps, elle a révisé à la baisse ses prévisions d’approvisionnement mondial en caoutchouc naturel pour l’ensemble de l’année à 14,50 millions de tonnes. Cela devrait entraîner un déficit mondial de 1,24 million de tonnes de caoutchouc naturel cette année.

Selon les prévisions, la demande d’achat de caoutchouc augmentera vers la fin de l’année lorsque les clients anticiperont les conditions de marché pour l’année suivante.

La seconde moitié de cette année sera le moment clé pour déterminer les fluctuations des prix du caoutchouc au cours des 12 prochains mois (de la seconde moitié de 2024 à la première moitié de 2025). Par conséquent, les prix du caoutchouc pourraient rester élevés jusqu’à la première moitié de 2025.

