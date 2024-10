Les hommes d’affaires s’affirment dans la nouvelle ère économique

Les hommes d’affaires ont apporté une contribution importante pour amener l’économie vietnamienne au 35e rang mondial en termes d’échelle économique.

Le Vietnam figure également parmi les 20 premiers pays à attirer les investissements étrangers et il se place dans le Top 20 mondial en termes de commerce extérieur. Avec une grande ouverture économique, le Vietnam est une économie dynamique au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Photo : VNA/CVN

Un contingent solide

Conscient que l’entrepreneuriat est l’un des facteurs essentiels de la construction économique, le Politburo du Parti communiste du Vietnam s’est fixé pour objectif de développer un contingent entrepreneurial solide en termes de quantité et de qualité.

D’ici 2045, la force entre-preneuriale vietnamienne gran-dira en taille et en capacité, renforcera sa position et sa réputation internationale, comprendra des entreprises de marque dans le monde et dirigera un certain nombre de chaînes d’approvisionnement et de chaînes de valeur mondiales.

Les hommes d’affaires assument d’importantes responsabilités dans la construction de l’économie, en particulier dans le contexte économique morose actuel. Le Vietnam recense aujourd’hui deux à trois millions d’entrepreneurs. Et si l’on compte l’ensemble des hommes d’affaires et des ménages commerciaux, ce nombre pourrait atteindre 10 millions. Il s’agit des ressources humaines importantes du pays, jouant un rôle majeur dans le processus d’industrialisation, de modernisation et d’édification d’une économie indépendante, autonome et intégrée dans la nouvelle ère, a souligné Pham Tân Công, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI).

Actuellement, le secteur économique privé représente environ 45% du PIB national, 30% des recettes budgétaires de l’État et 85% de la main-d’œuvre.

Les entrepreneurs vietnamiens en période d’intégration interna-tionale sont confiants, possèdent des qualifications en gestion et des connaissances professionnelles, et sont très dynamiques et créatifs. Les entreprises et le pays doivent se développer à égalité avec les plus grands pays de la région et du monde, répondant ainsi au souhait de l’Oncle Hô de “mettre le Vietnam à égalité avec les grandes puissances des cinq continents”.

Photo : VNA/CVN

Forte croissance

Pham Tân Công a déclaré qu’il n’y avait aucun doute sur la force croissante des entrepreneurs vietnamiens. Il y aura davantage de grands hommes d’affaires, c’est sûr. Ces dernières années, le Vietnam a espéré voir naître de grandes entreprises aux niveaux régional et mondial. En fait, il a eu des entreprises capables de diriger les chaînes d’approvisionnement. Cela a été mentionné lors de l’évaluation de la mise en œuvre de la Résolution 09 datant de décembre 2011 du Politburo sur l’édification et la promotion du rôle des hommes d’affaires vietnamiens dans une période d’industrialisation, de modernisation et d’intégration internationale.

Pendant les 38 ans de mise en œuvre du Renouveau (Dôi Moi), de nombreuses grandes entreprises d’aujourd’hui sont parties de rien. Maintenant qu’elles ont fortune et potentiel, il n’y a aucune raison qu’elles ne puissent pas atteindre des sommets de plus en plus élevés.

En constatant le développement des entrepreneurs et des entre-prises vietnamiennes, on peut clai-rement observer en trois périodes.

La première a consisté à créer une communauté d’entreprises dans l’économie de marché. En 1990, le Vietnam comptait environ 5.000 entreprises. Ce chiffre s’est élevé aujourd’hui à près d’un million. Le pays a remporté de nombreux succès dans la mise en œuvre d’une économie de marché à orientation socialiste, et dans la réduction de la pauvreté. De plus, il a rejoint le groupe des pays en développement à revenu intermédiaire.

La deuxième phase a consisté pour le Vietnam à se concentrer sur son intégration internationale.

Cela a débuté avec l’adhésion du Vietnam à l’Organisation mondiale du commerce en 2007. À partir de ce moment-là, les entreprises ont été divisées en groupes tels que petites et grandes entreprises, et entreprises spécialisées.

Désormais en troisième phase, le Vietnam vise à remplir les objectifs de développement de 2030 et 2045 selon la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Il existe une règle dans le développement mondial, selon laquelle les grandes économies et les économies développées doivent disposer d’un contingent d’entreprises leaders, dirigeant les chaînes de valeur et maîtrisant les technologies de base. En même temps, celles-ci doivent également compter sur un grand nombre de petites et moyennes entreprises et d’entreprises de sous-traitance.

Actuellement, le monde connaît de nombreuses difficultés et fluctuations inhabituelles, mais cela crée également des opportunités historiques pour le Vietnam de profiter, de participer et de prendre une nouvelle position dans les chaînes de valeur internationales.

L’ère de l’envol

Photo : VNA/CVN

La perturbation et le réamé-nagement des chaînes d’approvisionnement internationales dus à l’épidémie de COVID-19 et aux conflits géopolitiques ont créé une opportunité rare pour le Vietnam non seulement de participer aux chaînes d’approvisionnement mondiales, mais également d’accueillir davantage d’investisseurs, lorsque les flux de capitaux et de technologie cherchent de nouvelles destinations.

Les institutions, les politiques et l’environnement des affaires se perfectionnent en ce moment et il y aura certainement des changements majeurs, dans l’esprit de la Résolution 41 que le Politburo a publiée il y a un an sur la formation et la promotion des hommes d’affaires vietnamiens dans la nouvelle ère. La résolution 41 comporte de nombreuses exigences pour revoir le cadre institutionnel et de politiques, institutionnaliser les Résolutions du Parti et créer un environnement favorable aux affaires et aux investissements.

Avec la Résolution du XIIe Congrès national du PCV, la Résolution 41 crée un point d’appui solide permettant aux hommes d’affaires vietnamiens de se développer. Le fait que feu le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, ait signé cette résolution à l’occasion de la Journée des entrepreneurs vietnamiens (13 octobre) en a fait un événement symbolique de la confiance et de l’intérêt du Parti et de l’État pour le développement des hommes d’affaires du Vietnam.

De plus, le contenu de la résolution a affirmé les vues et les objectifs du Parti et de l’État sur le développement des entrepreneurs et exige que le contingent d’hommes d’affaires vietnamiens se renforce pour atteindre ses objectifs et accomplir les tâches de développement du pays.

Thê Linh/CVN