Ouvrir une chaine d’usine de service de véhicules électriques à l’échelle nationale

CarOn Holdings, propriétaire d'une chaîne nationale de centres de services automobiles, a signé un protocole de coopération stratégique pour devenir une unité officiellement autorisée à réparer, garantir et entretenir des voitures électriques. Il est prévu qu'en octobre, 10 usines soient mises en service pour répondre aux besoins des clients et partenaires de VinFast dans tout le pays, dans le contexte d'un nombre croissant de voitures électriques livrées sur le marché.

Selon l'accord de coopération, CarOn Holdings vise à développer un réseau national d'ateliers de réparation, de garantie et de maintenance pour les véhicules électriques VinFast. Dès octobre 2024, les 10 premiers ateliers de service CarOn desservant les véhicules électriques VinFast entreront officiellement en service.

Les ateliers de service CarOn répondent tous aux exigences et aux normes en matière d'installations, de machines, d'équipements et de qualifications de main-d'œuvre fixées par VinFast, garantissant ainsi la fourniture d’un service de qualité conforme aux ateliers des revendeurs VinFast agréés dans tout le pays. Au cours du processus de coopération, VinFast soutiendra la formation du personnel et le service technique pour aider CarOn à étendre rapidement le système, répondant ainsi aux besoins croissants des propriétaires de voitures électriques VinFast.

CarOn possède actuellement une chaîne de centres de services automobiles de différents modèles et à différentes échelles d'exploitation, notamment des centres 2S spécialisés dans les voitures électriques, une chaîne CarOn Standard (CarOn-S), un système de marché automobile (CarOn CMP), et un commerce d'accessoires et de pièces de rechange. Avec un personnel hautement qualifié et bien formé selon les normes japonaises, CarOn vise à devenir la chaîne numéro un de centres de service automobile au Vietnam dans un avenir proche

Pour une livraison de 80.000 voitures électriques en 2024



S'exprimant lors de la cérémonie de signature de l'accord de coopération, Pham Van Thanh, président du conseil d'administration du Groupe Minh Viêt, propriétaire de la marque CarOn Holdings a déclaré : "CarOn est honoré d'avoir été sélectionné par VinFast comme unité officielle autorisée à fournir des services de réparation, de garantie et d'entretien pour les véhicules électriques VinFast dans tout le pays. Je crois qu'avec la compagnie et le soutien de VinFast, CarOn apportera à ses clients des expériences exceptionnelles et une satisfaction maximale, contribuant ainsi à promouvoir davantage le développement des véhicules électriques et des transports verts au Vietnam".

Vu Anh Tuân, directeur général de VinFast Automobiles Vietnam, a déclaré : "Avec le nombre croissant de voitures électriques livrées sur le marché, VinFast est très heureux de coopérer avec des unités professionnelles de réparation automobile dans tout le pays pour apporter aux clients tranquillité d'esprit et une qualité maximale de service après-vente. Je crois qu'avec la coopération des centres de services à l'échelle nationale, posséder et utiliser des véhicules électriques deviendra de plus en plus pratique et populaire, et que les véhicules électriques deviendront le choix numéro un des consommateurs vietnamiens".

Au delà des 10 ateliers de service CarOn qui entreront en service en octobre, VinFast et ses partenaires prévoir d’ouvrir un total de 150 ateliers de service à travers le pays d'ici fin 2024, pour répondre à la demande croissante des propriétaires de voitures électriques.

VinFast vise à livrer 80.000 voitures électriques en 2024, faisant ainsi du Vietnam l'un des pays d’Asie du Sud-Est au plus grand nombre de véhicules électriques en circulation.

