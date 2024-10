Le nid de salanganes de Khanh Hoà s’envole à l’export

>> Le premier lot de nids de salanganes du Vietnam mis en vente sur le marché chinois

>> Sept entreprises sont autorisées à exporter des nids de salanganes vers la Chine

Photo : NDEL/CVN

L’industrie du nid de salanganes est en plein essor au Vietnam, contribuant significativement à l’économie nationale. Actuellement, 42 des 63 provinces et grandes villes du pays se consacrent à l’élevage des salanganes, avec chaque année des centaines de tonnes de nids, pour une valeur d’environ 500 millions d'USD. En plus de répondre à la demande locale, le nid de salanganes s’impose sur des marchés exigeants du monde.

Haute valeur nutritionnelle

En novembre 2023, le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural a négocié un protocole d’exportation avec l’Administration générale des douanes de Chine, permettant ainsi l’exportation officielle des nids de salanganes vers ce marché. La société de nid de salaganes de Khanh Hoa a été l’une des premières à obtenir l’autorisation pour ces exportations. En parallèle, l’entreprise se concentre sur des marchés exigeants tels que les États-Unis, l’Australie et le Canada, réputés pour leurs normes strictes en matière de qualité. Les nids de salanganes de Khanh Hoa sont prisés pour leur haute valeur nutritionnelle et leur goût distinctif. Actuellement, ces produits sont disponibles dans les 63 provinces et grandes villes vietnamiennes et dans plusieurs pays et territoires du monde.

Le nid de salanganes de Khanh Hoà est reconnu comme un produit de qualité. Il a d’ailleurs reçu le titre de "Marque nationale" à trois reprises, et s’est vu attribuer le statut de "Produit de haute qualité du Vietnam" pendant 20 ans. La marque est également une spécialité-cadeau de la province de Khanh Hoà, avec une présence dans près de 30 marchés étrangers et des marques déposées dans plusieurs pays.

Trinh Thi Hông Vân, présidente du conseil d’administration de la société de nid de salaganes de Khanh Hoà, est évidemment satisfaite de ce développement…

“Pour des marchés exigeants comme les États-Unis, l’Australie et le Canada qui imposent des contrôles très stricts sur les techniques de transformation, nous réussissons à satisfaire à toutes leurs exigences. Pour le marché chinois, qui est très habitué aux nids de salanganes, les obstacles techniques sont différents de ceux que l’on trouve en Europe ou aux États-Unis. Grâce au soutien des ministères et à un processus de production rigoureux garantissant la qualité, nous avons surmonté les obstacles techniques pour réussir nos exportations", nous dit-elle.

Ce succès ouvre des perspectives prometteuses pour le nid de salanganes de Khanh Hoà, qui a récemment réussi à exporter sa boisson Sannest, faite à base de nid de salaganes, vers de nouveaux marchés comme la République tchèque, le Royaume-Uni, la Thaïlande et la Nouvelle-Zélande. L’entreprise renforce d’ailleurs la promotion commerciale sur ses marchés traditionnels tels que le Japon, les États-Unis, le Canada, l’Australie, Taïwan (Chine), la Malaisie, les Philippines et Hong Kong (Chine).

Pour conquérir les marchés internationaux, la société de nid de salaganes de Khanh Hoà a mis en place une stratégie axée sur la durabilité, en produisant des produits de haute qualité pour la santé publique, comme l’a indiqué sa directrice adjointe Phan Thi Giang. "Nous proposons plus de 20 gammes de produits à base de nid de salanganes, sous les marques Sannest et Sanvinet. Ces produits sont le fruit de notre recherche et de l’application des avancées scientifiques. Dans les mois à venir, nous prévoyons d’investir considérablement dans le développement de nouveaux produits et d’organiser plusieurs projets de recherche au niveau provincial et national", explique-t-elle.

Photo : VNA/CVN

L’entreprise s’engage également à améliorer la qualité de ses produits grâce à l’innovation technologique, tout en respectant des normes de sécurité alimentaire rigoureuses. Le processus de production est conçu pour être respectueux de l’environnement, en garantissant que les matières premières ne sont pas nuisibles à la santé humaine. La société a investi dans des chaînes de production modernes avec des technologies importées des États-Unis, d’Europe et du Japon. Thai Bao Trân, directrice adjointe qui est chargée de l’usine de transformation des matières premières de nid de salanganes nous donne plus de détails…

"Après la récolte, le nid de salanganes naturel passe par un processus de prétraitement et de raffinage pour donner naissance à des produits de qualité. De plus, l’entreprise propose également des produits sous la marque Sanvinest fabriqués à partir de nids provenant de nos élevages partenaires, qui ont bénéficié de techniques transférées par notre société", indique-t-elle.

Dans un souci d’adaptation aux exigences du marché moderne, la société de nid de salanganes de Khanh Hoa met également l’accent sur la transformation numérique, avec notamment la vente en ligne via des plateformes de commerce électronique et une présence accrue sur les réseaux sociaux. L’entreprise continue de renouveler ses designs et ses emballages, intégrant des codes QR pour assurer la traçabilité des produits tout en respectant les normes environnementales.

Depuis plus de 30 ans, la société de nid de salanganes de Khanh Hoa joue un rôle essentiel dans les exportations agricoles, s’imposant comme le leader de l’industrie des nids de salanganes au Vietnam. Avec des ambitions pour l’avenir, l’entreprise aspire à devenir la première société d’État dans ce secteur, tout en adoptant les nouvelles technologies pour optimiser sa gestion et sa production. Parallèlement, elle s’engage à étendre sa présence sur les marchés étrangers à fort potentiel en Asie et en Amérique.

VOV/VNA/CVN