Le décaissement accéléré de fonds publics favorise le développement socio-économique

Les déboursements au cours des huit premiers mois de cette année n’ont pas répondu aux attentes. Selon le ministère du Plan et de l’Investissement, plus de 274,5 milliards de dôngs (11 milliards d'USD) ont été décaissés, soit l’équivalent de 40,49 % du plan annuel assigné par le Premier ministre, en baisse par rapport aux 42,35% atteints au cours de la même période 2023.

Sur le total, les capitaux publics s’élevaient à plus de 270,47 billions de dôngs, soit l’équivalent de 41,11% du plan assigné par le Premier ministre, et les capitaux étrangers à plus de 4,03 milliards de dôngs, soit 20,16% du plan. En particulier, les décaissements pour le programme de relance et de développement socio-économique ont atteint 4,9 milliards de dôngs, soit 79,32%.

Le rapport du ministère a montré qu’il y a encore 34 ministères, agences centrales et 23 localités avec des taux de décaissement inférieurs à la moyenne nationale de 40,49%. Certaines localités qui représentent une grande partie du plan d’investissement total du budget de l’État pour 2024, ont des taux de décaissement faibles, ce qui affecte grandement le bilan national.

Hô Chi Minh-Ville s’est vu attribuer un plan d’investissement de 79,3 billions de dôngs en 2024, mais le décaissement estimé en janvier-août n’a atteint que 13,14 billions de dôngs. Par rapport à la même période en 2023, son décaissement a diminué d’environ 6,6 billions de dôngs.

Le gouvernement vise un taux de décaissement de capitaux d’investissement publics de 95% cette année.

Le 8 octobre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé un communiqué officiel, exhortant les autorités compétentes à accélérer le décaissement des capitaux d’investissement publics dans les mois restants de cette année.

Le chef du gouvernement a également ordonné aux ministères, aux secteurs et aux localités d’appréhender l’importance de l’investissement public et de le considérer comme une tâche politique majeure, contribuant à stimuler la croissance économique, à créer de nouveaux espaces de développement, à réduire les coûts logistiques et à créer des emplois.

