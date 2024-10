Le Vietnam encourage la transformation numérique dans l’agriculture

Dang Duy Hiên, directeur adjoint du Centre pour la transformation numérique et les statistiques agricoles du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a déclaré que ces dernières années, le secteur vietnamien avait fait des progrès impressionnants, réaffirmant son rôle fondamental dans l'économie, en fournissant des produits pour les marchés intérieurs et internationale.

Cependant, sous la pression de la mondialisation, de l’explosion de la technologie 4.0 et des défis tels que le changement climatique et la dégradation des ressources, le secteur agricole est confronté à un besoin urgent de se transformer pour améliorer l’efficacité de la production et répondre à des normes de plus en plus élevées.

Par conséquent, la transformation numérique est devenue une stratégie clé, ouvrant des opportunités pour construire un modèle agricole plus intelligent, durable et efficace, garantissant la position de l’agriculture vietnamienne sur la carte mondiale.

Le Vietnam se classe au 63e rang sur 113 pays en matière de transformation numérique. Plus de 50% de la population possède des comptes de paiement électronique et l'économie numérique représente 20 % du produit intérieur brut.

Cependant, la transformation numérique dans le secteur agricole se heurte à certains obstacles tels qu'une infrastructure informatique limitée, le manque de synchronisation et de connexion entre les agences et les organisations, et les faibles compétences numériques des travailleurs agricoles. Dans le même temps, le coût d’investissement de la transformation numérique est élevé, mais les mécanismes de soutien pratiques font défaut.

Selon Dang Duy Hiên, sur la base de l'expérience internationale, l'agriculture vietnamienne doit construire une vision stratégique de la transformation numérique en améliorant la productivité et la qualité des produits, en développant une agriculture intelligente et en promouvant l'intégration de la chaîne d'approvisionnement, et en formant les travailleurs agricoles à l'utilisation de la technologie.

Lê Thanh Tùng, directeur adjoint du Département de la production agricole, a réaffirmé que l'agriculture était l'un des huit domaines prioritaires de la transformation numérique. L’objectif est que d’ici 2025, 80% des bases de données agricoles soient créées et mises à jour sur une plateforme big data.

Depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, le secteur agricole a construit l'idée d'une transformation numérique dans le suivi et le reporting des activités productives, avec la mise en œuvre et l'amélioration des versions de RiceMoRe (système de suivi et de reporting du riz)."RiceMoRe dispose d'un mécanisme d'alerte contre les ravageurs et les risques de catastrophes naturelles, ainsi que d'une assurance agricole et d'une planification des réserves et des exportations. Grâce à cette application, l'industrie agricole peut utiliser RiceMoRe comme base pour développer des composants de suivi et de reporting de la production pour 30 autres produits agricoles, contribuant ainsi à promouvoir la transformation numérique", a partagé M. Thanh Tùng.

Selon les experts, pour que la transformation numérique soit synchrone et complète, chaque unité doit clairement comprendre le rôle et les avantages de l'application de la technologie numérique dans la gestion et l'exploitation des activités agricoles, en plus de mettre à jour et d'améliorer de manière proactive les qualifications, car la technologie évolue chaque jour.

VNA/CVN