Résoudre le problème de la non-dépendance aux ressources étrangères du projet de TGV Nord-Sud

Lorsque le projet de chemin de fer urbain a été mis en œuvre, il s'est heurté à de nombreux problèmes, notamment le manque de ressources humaines connaissant ce type de transport. Former les ressources humaines pour qu'elles ne soient pas trop dépendantes de celles des pays développés est un problème qui se pose dans le projet de chemin de fer à grande vitesse Nord-Sud.

>> La ligne ferroviaire urbaine Nhôn - gare de Hanoï séduit des jeunes passagers

>> Le Vietnam prévoit d'investir dans une ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud de plus de 1.500 km

>> Le rapport de faisabilité du projet de TGV Nord-Sud doit être finalisé sous peu

Photo : CTV/CVN

Selon les informations préliminaires sur le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, ce projet devrait utiliser environ 180.000 personnes pour les travaux de construction, environ 13.880 pour les opérations et l'exploitation, environ 700 dans l'agence de gestion des gares, et 1.200 ingénieurs.

Selon le vice-ministre des Transports Nguyên Danh Huy, son ministère est conscient du problème des ressources humaines en raison de l'expérience tirée de la mise en œuvre des chemins de fer urbains. La formation nationale et la formation étrangère ont également été prises en compte.

Auparavant, le vice-ministre Nguyên Danh Huy a également souligné la question de l'esprit d'indépendance, d'autonomie dans la mise en œuvre du projet ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud.

Quant au choix de la technologie du pays, il a déclaré que cela dépendait de nombreux facteurs, notamment des conditions de transfert de technologie des pays, et pas seulement du prix. Le prix est un facteur, la capacité de transférer et de soutenir la technologie est importante et décisive.

Concernant le développement de l'industrie ferroviaire, ce vice-ministre a déclaré qu'au Vietnam, la technologie de base n'est pas maîtrisée, mais que la technologie de sous-traitance peut être complètement maîtrisée, il suffit de transférer certaines machines, équipements et technologies.

Photo : VNN/CVN

Le Bureau politique a récemment accepté de demander l'avis du Comité central du Parti concernant la politique d'investissement pour une ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud avant que le gouvernement ne la soumette à l'Assemblée nationale lors de sa 8e session.

Selon une étude de préfaisabilité, le ministère des Transports propose un investissement dans une ligne ferroviaire à grande vitesse avec une vitesse de conception de 350 km/h, une longueur totale de 1.541 km, des voies doubles avec un écartement de 1.435 mm, et un investissement total estimé à environ 67,34 milliards d'USD.

La ligne ferroviaire électrifiée comprendra 23 gares de passagers et cinq gares de fret reliées à des pôles de fret clés. Le trajet s'étendra de la gare de Ngoc Hôi à Hanoï, traversera 20 villes et provinces, pour aboutir à la gare de Thu Thiêm à Hô Chi Minh-Ville.

Les analyses des consultants révèlent que sur l'axe Hanoï - Hô Chi Minh-Ville, une vitesse de 350 km/h permettrait d'attirer environ 12,5% de passagers supplémentaires par rapport à une vitesse de 250 km/h. Cependant, le coût d'investissement pour atteindre 350 km/h est estimé à environ 8 à 9% supérieur à celui nécessaire pour 250 km/h.

Concernant le calendrier, le ministère a pour objectif de soumettre la politique d'investissement à l'Assemblée nationale en octobre prochain. La période 2025-2026 sera consacrée au processus de sélection des consultants internationaux, aux études approfondies et à l'élaboration du rapport de préfaisabilité. D'ici fin 2027, les opérations de libération des terrains débuteront, suivies des appels d'offres pour les entrepreneurs et du lancement des projets sur les tronçons Hanoï - Vinh et Nha Trang - Hô Chi Minh-Ville. La construction du segment Vinh - Nha Trang est programmée pour 2028-2029, avec l'objectif de finaliser l'intégralité du tracé d'ici 2035.

Selon le Bureau politique, ce projet vise à répondre à la demande croissante en matière de transport, tout en contribuant à une restructuration optimale et durable du marché des transports le long du corridor Nord-Sud.

La ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud devrait renforcer la connectivité régionale et interrégionale, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de développement économique. De plus, elle participera à la restructuration des zones urbaines et des secteurs économiques, améliorant ainsi la compétitivité globale de l'économie nationale.

En outre, ce projet est susceptible de stimuler la croissance du secteur ferroviaire et des industries connexes, en promouvant des modes de transport durables, modernes et respectueux de l'environnement. Il contribuera également à la réduction des accidents de la route, à l'atténuation de la pollution, à l'adaptation au changement climatique, tout en renforçant la défense et la sécurité nationales.

VNA/CVN