Les hommes et femmes d'affaires, éléments phares du développement

>> Renforcer le rôle des hommes d’affaires

>> Le rôle de pionnier des hommes d’affaires vietnamiens

>> Les entrepreneures vietnamiennes renforcent leurs liens

Photo : LD/CVN

L'événement vise à rendre hommage aux entreprises, ainsi qu’aux hommes et femmes d’affaires qui ont grandement contribué au développement du pays.

Le Premier ministre a souligné que le Parti communiste, l’État et le gouvernement vietnamiens accordent une grande importance aux hommes d’affaires talentueux désireux de participer au développement socio-économique et au renforcement de la puissance, du prestige et de la position du pays. "Le pays n’a jamais eu une telle puissance, une telle position et un tel prestige à l’international, et cela est considérablement attribuable à la contribution des hommes d’affaires et des entreprises", a-t-il affirmé.

Selon le chef du gouvernement, le nombre d'hommes d’affaires vietnamiens a augmenté tant en quantité qu'en qualité. Certaines entreprises se sont déjà affirmées à l’échelle internationale, contribuant à améliorer l’image et la réputation du pays.

Plus de 930.000 entreprises actives

Actuellement, le Vietnam compte plus de 930.000 entreprises actives, environ 14.400 coopératives et plus de 5 millions de foyers commerçants. Ces entités sont des producteurs de biens et de matériels, contribuant significativement à la croissance économique, à la création d’emplois et à l’augmentation des revenus des travailleurs, ce qui a permis de réduire considérablement la pauvreté et de stabiliser la société. Les entreprises représentent environ 60% du PIB, 85% de la main-d'œuvre et 98% du chiffre d’affaires de l’import-export.

Photo : LD/CVN

Ces chiffres reflètent les efforts du gouvernement et des entreprises elles-mêmes. Dans un esprit d’édification et de restauration de la nation, le gouvernement continue de soutenir les entreprises en déployant des réformes des mécanismes et des réformes administratives afin d’améliorer l’environnement d’investissement et d’affaires.

Selon le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung, la majorité des petites entreprises manquent encore de compétitivité, de bonnes pratiques de gouvernance et d’une vision stratégique. Les grandes entreprises, bien que présentes, sont encore peu nombreuses, et la coopération entre elles n’est pas assez étroite, ce qui limite leur capacité à saisir les opportunités.

De plus, certains mécanismes et politiques favorables aux entreprises ne sont pas appliqués à temps ou ne s’avèrent pas efficaces. Plusieurs réformes administratives et mesures d’amélioration du système d’investissement et d’affaires ne répondent pas aux attentes.

Mener à bien les pistes de développement

D’après Nguyên Chi Dung, le nouveau contexte entraîne de nouvelles exigences pour les pistes de développement national. Le Vietnam s’efforce d’atteindre non seulement des objectifs de développement mais aussi des objectifs verts et durables. Il vise à multiplier les secteurs commerciaux traditionnels tout en se concentrant sur l’investissement dans les domaines industriels pionniers, afin qu’ils progressent rapidement. L’approche ne doit plus se baser uniquement sur une capitale traditionnelle ou sur l’exploitation habituelle des énergies, mais également sur les sciences et technologies, l’innovation et la créativité. Il s'agit de tirer parti de nouvelles motivations de croissance issues de l’économie circulaire, de l’économie numérique et d’autres modèles économiques émergents.

Conformément aux objectifs fixés lors du XIIIe mandat du Parti communiste du Vietnam, qui vise à faire du Vietnam un pays en développement doté d’une industrie moderne, avec un produit intérieur brut moyen-élevé d’ici 2030, et un pays développé avec un PIB élevé d’ici 2045, le ministre souligne la nécessité de bien se préparer à une nouvelle ère de transformation intégrale.

En tant qu’organe de conseil au service du gouvernement en matière de développement de l’entrepreneuriat, le ministère du Plan et de l’Investissement a proposé certaines pistes et mesures concrètes à suivre. Ainsi, au niveau des organismes administratifs, il est crucial de se concentrer sur la résolution des difficultés, la simplification des procédures administratives et la proposition de mécanismes et de politiques appropriés, tout en vérifiant les procédures juridiques. Il est également important de s’intéresser aux entreprises, de les accompagner afin d’assurer un environnement d’investissement et d’affaires favorable, équitable en termes d’accès aux ressources et aux politiques de soutien, quel que soit le type d'acteur économique.

Quant aux entreprises, elles doivent effectuer des recherches et des analyses sur les défis et les opportunités, renforcer les liens entre elles, trouver des solutions audacieuses et créatives, innover dans leur pensée, et améliorer la qualité de la gouvernance, la productivité, ainsi que la qualité et la compétitivité de leurs produits et services. Il est essentiel de renforcer l’innovation et de développer et appliquer les sciences et technologies dans la production et les affaires.

Mai Quynh/CVN