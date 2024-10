PIB : le Vietnam s'efforce d'atteindre son objectif

Photo : VNA/CVN

Les tempêtes, les inondations et les fortes pluies prolongées - notamment à la suite du typhon Yagi début septembre - ont perturbé les activités socioéconomiques, affectant à la fois les entreprises et la vie quotidienne des citoyens.

En réponse, suivant les directives du Politburo, du gouvernement et du Premier ministre, les ministères, les secteurs et les autorités locales ont mis en œuvre diverses mesures afin de prévenir de nouveaux dommages, répondre efficacement aux défis et soutenir la reprise des entreprises et des communautés.

Malgré ces perturbations, l'économie vietnamienne a fait preuve de résilience, comme en témoigne la forte croissance au troisième trimestre. Les organisations internationales et les entreprises ont salué cette reprise rapide du pays.

La croissance trimestrielle la plus forte depuis deux ans

La semaine dernière, le Bureau général des statistiques (GSO) a tenu une conférence de presse au cours de laquelle la directrice générale du GSO, Nguyên Thi Huong, a déclaré que le PIB du Vietnam avait augmenté d'environ 7,4 % au troisième trimestre 2024. Cela dépasse l'objectif de 6,7 % fixé par le gouvernement début janvier et marque la croissance trimestrielle la plus forte depuis le troisième trimestre 2022.

Nguyên Thi Huong a attribué cette performance économique impressionnante à la reprise rapide de la production industrielle. La résolution rapide des pannes d'électricité et de télécommunications dans les zones touchées par les tempêtes et les inondations a permis aux entreprises de reprendre rapidement leurs activités. Les secteurs de la fabrication et de la transformation, en particulier, ont enregistré une augmentation de 11,4% de leur valeur ajoutée - le plus élevé depuis 2019.

Lors d'une réunion du gouvernement tenu en début de semaine, le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyên Chi Dung a indiqué que l'économie vietnamienne avait retrouvé de l'élan, avec une forte reprise dans tous les secteurs au cours des neuf premiers mois de l'année.

Les principales réalisations comprennent une production industrielle robuste, une croissance des exportations et des entrées importantes d'investissements directs étrangers (IDE). La stabilité macroéconomique a également été maintenue, l'inflation étant sous contrôle et les principaux indicateurs financiers - notamment déficit budgétaire, dette publique et dette extérieure - restant dans des limites acceptables.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Chi Dung a proposé un objectif de croissance de 7,6 à 8% pour le quatrième trimestre, en s'appuyant sur les résultats positifs du troisième. Parvenir à cet objectif aiderait le Vietnam à atteindre ou même dépasser son objectif de croissance annuelle de 7%.

La directrice générale du GSO, Nguyên Thi Huong, a ajouté qu'atteindre l'objectif de croissance du PIB de 6,8 à 7% pour 2024 nécessiterait des efforts importants. Elle a calculé que la croissance au quatrième trimestre devrait atteindre 5,7% pour une croissance annuelle de 6,5%, 6,76% pour une croissance de 6,8% et 7,5% pour un objectif supérieur 7%.

Cependant, elle a exprimé son optimisme, affirmant que les bonnes performances des neuf premiers mois suggéraient que l'objectif supérieur était atteignable.

Alors que le gouvernement vietnamien reste optimiste, les organisations économiques internationales ont adopté une position plus prudente, compte tenu notamment des dommages persistants causés par la typhon Yagi et des vents contraires qui prévalent dans le monde.

La Banque asiatique de développement (BAD) a projeté des perspectives économiques positives pour le Vietnam, prévoyant une croissance de 6% en 2024 et de 6,2% en 2025, selon son rapport Asian Development Outlook de septembre.

Parallèlement, HSBC a maintenu ses prévisions de croissance à 6,5% pour 2024 et 2025, notant que le potentiel positif du pays pourrait compenser les pertes économiques temporaires causées par le typhon.

Le FMI a également prévu une reprise de la croissance économique, tablant sur une croissance de 6,1% en 2024, soutenue par une demande extérieure toujours forte, des entrées d'IDE résilientes et des politiques accommodantes.

La United Overseas Bank, basée à Singapour, a révisé à la hausse ses prévisions de croissance de 0,5 point de pourcentage à 6,4% en 2024, contre la projection précédente de 5,9%.

Risques à l'horizon

Photo : VNA/CVN

Malgré les perspectives positives, l'ADB a souligné plusieurs risques à la baisse qui pourraient ralentir la dynamique de croissance. La faible demande extérieure des principales économies devrait persister et les tensions géopolitiques - notamment liées à l'élection présidentielle américaine de novembre - pourraient conduire à une fragmentation des échanges, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les exportations, l'activité manufacturière et l'emploi.

Les autres risques incluent la faiblesse de la demande intérieure et les perspectives économiques mondiales moroses. Les baisses de taux de la Réserve fédérale américaine, ainsi que des mesures similaires de la Banque centrale européenne, pourraient également affaiblir les exportations vietnamiennes.

Les experts du FMI ont averti que la croissance des exportations vietnamiennes pourrait souffrir si la croissance mondiale n'est pas à la hauteur des attentes ou si les tensions géopolitiques persistent. Si les conflits commerciaux s'intensifient, les exportations - un moteur essentiel de l'économie vietnamienne - pourraient encore s'affaiblir.

En outre, le FMI a exprimé ses inquiétudes quant à la faiblesse prolongée des marchés immobiliers et des obligations d’entreprises, qui pourrait peser sur la capacité des banques à accroître leur crédit, ce qui pourrait ralentir la croissance et compromettre la stabilité financière.

L’économiste Vo Tri Thanh, directeur de l’Institut de stratégie de marque et de compétitivité, a souligné la vulnérabilité de l’économie vietnamienne aux chocs extérieurs, notant que la croissance restait fortement dépendante du tourisme, des exportations et des IDE.

Il s’est également inquiété du fait que l’impact total du typhon Yagi n’avait pas encore été pleinement évalué. Les effets du typhon devraient se faire sentir plus clairement dans la région du Nord à la fin du troisième trimestre et au début du quatrième trimestre, entraînant une baisse de la production et des dommages aux installations manufacturières, agricoles et de services.

Un autre défi interne à la croissance est le retard dans le décaissement des investissements publics. Au 30 septembre, seulement 47,29% de l’objectif de décaissement avait été atteint, contre plus de 51% à la même période de l’année dernière.

Le ministre Nguyên Chi Dung a souligné que ce déficit était en grande partie dû aux faibles taux de décaissement dans les localités clés malgré d'importantes allocations de capitaux.

Par exemple, Hô Chi Minh-Ville et Hanoï, qui ont reçu des allocations importantes de plus de 79.000 milliards de dôngs et 81.000 milliards de dôngs, respectivement, ont atteint des taux de décaissement de seulement 21,29% et 38,88%. Ces faibles taux ont eu un impact significatif sur la moyenne nationale.

En conséquence, l'économiste Vo Tri Thanh a estimé qu'atteindre une croissance de 7% pour l'ensemble de l'année était optimiste compte tenu des défis actuels.

Recommandations politiques

Pour atteindre l'objectif de croissance, le ministre Nguyên Chi Dung a souligné l'importance d'une reprise rapide après le typhon Yagi pour capitaliser sur les dépenses de consommation de fin d'année, en particulier pendant les vacances du Nouvel An lunaire.

Il a également souligné la nécessité de donner la priorité à l'allocation des ressources pour finaliser les politiques qui créeront un environnement attrayant pour les investissements à grande échelle dans les hautes technologies. Cela comprend la revitalisation des moteurs de croissance traditionnels - investissement, consommation et exportations - tout en favorisant de nouveaux moteurs dans des domaines tels que l'économie numérique et la transition verte.

Photo : VNA/CVN

Dung a également souligné l'importance de renforcer la coopération et le dialogue économique avec les partenaires stratégiques pour attirer les multinationales et les investisseurs stratégiques dans des secteurs clés comme les puces, les semi-conducteurs et l'IA.

Il a recommandé d'élaborer des mesures politiques efficaces pour soutenir les entreprises et promouvoir de nouveaux moteurs de croissance, notamment dans le développement des semi-conducteurs, les ressources humaines pour le secteur technologique, le projet de centre financier international et le développement du marché du carbone.

Le ministre a également appelé Hanoï et Ho Chi Minh-Ville, en tant que principaux pôles économiques du pays, à s'efforcer d'atteindre des taux de croissance plus élevés que prévu pour atteindre l'objectif national.

Les experts de la BAD ont recommandé une approche politique coordonnée axée sur une relance budgétaire plus forte, notamment l'accélération des investissements publics et le maintien de taux d'intérêt bas pour stimuler la demande. Ils ont suggéré que la banque centrale maintienne une politique monétaire flexible pour soutenir la reprise économique du pays.

Les experts du FMI ont proposé une approche multidimensionnelle de la croissance économique à moyen terme, notamment la préservation de la stabilité macrofinancière, l'approfondissement des réformes et la promotion d'une croissance verte et inclusive.

Ils ont également recommandé de prendre des mesures décisives pour remédier aux vulnérabilités des marchés immobiliers et des obligations d’entreprises, notamment en renforçant le cadre d’insolvabilité et en augmentant la transparence.

VNA/CVN