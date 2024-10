Hanoï

Vietnam - Chine : entretien entre les deux Premiers ministres

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement vietnamien a salué la visite officielle du Premier ministre chinois Li Qiang au Vietnam, qui est également la première d'un Premier ministre chinois au cours des 11 dernières années.

Il a exprimé sa conviction que la visite serait un succès, diffusant l'impact positif aux ministères, agences, secteurs et localités des deux pays sur la détermination des deux parties à concrétiser les perceptions de haut niveau et à développer les relations bilatérales d'une manière plus efficace, pratique et globale, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde également.

Dans une atmosphère de sincérité, d'amitié et d'ouverture, les deux dirigeants se sont informés mutuellement de la situation de chaque Parti et de chaque pays. Ils ont évalué en profondeur la mise en œuvre des perceptions communes et des accords de coopération dans de nombreux domaines entre les deux pays et se sont mis d'accord sur les orientations et les mesures à prendre pour contribuer à la mise en œuvre effective de la direction des "six plus" et à la construction d'une communauté d'avenir partagé Chine - Vietnam qui revêt une importance stratégique, à laquelle sont parvenus les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays lors des visites de haut niveau, et plus récemment lors de la visite d'État en Chine du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de l'État, Tô Lâm en août 2024.

Félicitant le Parti, le gouvernement et le peuple frères chinois pour leurs réalisations au cours de ces 75 dernières années, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam attache toujours de l'importance au renforcement et au développement de ses relations amicales et coopératives avec la Chine, considérant cela comme une politique cohérente, une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue dans la politique étrangère du Vietnam.

Le Premier ministre chinois Li Qiang a exprimé sa joie d'effectuer sa première visite officielle au Vietnam en tant que Premier ministre, soulignant que la Chine apprécie hautement ses relations avec le Vietnam et considère toujours le Vietnam comme une priorité dans sa politique de diplomatie de voisinage.

Photo : VNA/CVN

Renforcer les échanges

Les deux dirigeants ont noté avec plaisir les réalisations importantes et encourageantes dans l'amitié et la coopération bilatérales, avec une confiance politique renforcée, des échanges et des réunions fréquents à différents niveaux et une connectivité stratégique accélérée, notamment dans la connectivité des transports. La coopération pratique dans de multiples secteurs a obtenu des résultats concrets, avec une augmentation du commerce bilatéral de 21,9% au cours des neuf premiers mois de 2024.

La coopération touristique a également montré une forte reprise, les arrivées de visiteurs chinois au Vietnam ayant atteint 2,7 millions au cours de la même période, dépassant le nombre total pour l'ensemble de l'année 2023. La collaboration entre localités a été dynamique tandis que la coordination multilatérale est devenue plus étroite et plus efficace.

En ce qui concerne la coopération bilatérale dans les temps à venir, les deux parties ont convenu de concrétiser pleinement le consensus important atteint ces dernières années par les hauts dirigeants des deux pays, de continuer à consolider la confiance politique et de maintenir des réunions et échanges réguliers à tous les niveaux.

Les deux dirigeants se sont engagés à renforcer les mécanismes d'échange et de coopération, notamment dans les domaines de la diplomatie, de la défense et de la sécurité publique, à promouvoir la coopération pratique dans des domaines clés, à accroître les échanges entre les peuples et à renforcer les bases sociales solides pour le développement des relations Vietnam - Chine.

Coopération étroite et soutien mutuel

Les deux dirigeants se sont engagés à maintenir une coopération étroite et un soutien mutuel au sein des mécanismes et forums multilatéraux, et à coopérer efficacement dans la gestion des frontières terrestres.

Photo : VNA/CVN

Lors de leur entretien, les deux Premiers ministres ont officiellement annoncé l'exploitation officielle de la zone panoramique des chutes d'eau de Ban Giôc (Vietnam) - Detian (Chine) à partir du 15 octobre 2024.

Le Premier ministre vietnamien a suggéré d'accélérer les procédures nécessaires pour ouvrir un consulat général du Vietnam à Chongqing dès que possible, de faire progresser davantage la coopération commerciale et d'élargir l'accès au marché des produits agricoles vietnamiens de haute qualité, notamment les agrumes, le pamplemousse, l'avocat, la pomme cannelle, la pomme d'eau, les plantes médicinales traditionnelles d'origine végétale, le buffle, le bœuf, le porc, les produits d'élevage et de volaille, et la langouste épineuse d'élevage.

Il a également demandé un soutien pour la création d’un bureau de promotion commerciale vietnamien à Haikou cette année, et d’autres bureaux à Chengdu (Sichuan) et Nanjing (Jiangsu) dans un avenir proche.

Il a appelé à améliorer l’efficacité du dédouanement aux postes frontières, à promouvoir la "connectivité douce" grâce à des douanes intelligentes et à lancer de nouveaux modèles de coopération économique transfrontalière entre le Vietnam et la Chine.

Promouvoir l'interconnectivité

S'agissant de la connectivité des transports, Pham Minh Chinh a appelé à la collaboration pour concrétiser efficacement les documents de coopération ferroviaire signés afin de développer une industrie ferroviaire moderne par le biais de prêts préférentiels, de transferts de technologie et de formation du personnel pour le Vietnam au service de la mise en œuvre de trois lignes ferroviaires à écartement standard reliant les localités du nord du Vietnam à la Chine, à savoir Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, Lang Son - Hanoï et Mong Cai - Ha Long - Hai Phong.

Photo : VNA/CVN

En ce qui concerne la coopération en matière d'investissement, il a proposé des efforts conjoints pour mettre en place des projets de haute technologie à grande échelle dans les secteurs où la Chine est forte et le Vietnam a une demande, qui sont considérés comme des symboles des relations bilatérales. Ils couvrent des domaines tels que les énergies renouvelables, les industries auxiliaires, les véhicules électriques, les centres financiers internationaux, les zones franches, les villes intelligentes, l'économie numérique, l'économie verte et l'économie circulaire.

Le Premier ministre vietnamien a également souligné la nécessité de renforcer la coopération dans les domaines bancaire, scientifique et technologique, éducatif, culturel, touristique et de protection de l'environnement. Il a suggéré que les deux parties intensifient le partage de données sur la météorologie, l'hydrologie et les ressources en eau transfrontalières, tout en travaillant ensemble pour assurer une gestion et une utilisation durables des ressources en eau du Mékong - Lancang.

En outre, il a appelé à la mise en œuvre effective des bourses d'études pour les étudiants vietnamiens, au soutien à la création d'un centre culturel vietnamien à Pékin et à la coopération dans l'élaboration d'un plan directeur pour l'Année des échanges entre les peuples Vietnam - Chine en 2025.

Intensifier la coopération touristique

Les deux pays devraient renforcer la coopération touristique et créer les conditions pour que les aéroports vietnamiens prolongent les horaires de vol dans les aéroports chinois, a suggéré Pham Minh Chinh.

Li Qiang a exprimé son soutien aux propositions du Premier ministre Pham Minh Chinh, affirmant la volonté de la Chine de travailler avec le Vietnam pour favoriser les fondements politiques et la coopération pratique.

Photo : VNA/CVN

Il a promis que la Chine ouvrirait davantage ses portes aux produits vietnamiens, en particulier les produits agricoles et aquatiques et les fruits de haute qualité, et se coordonnerait pour faciliter les procédures de quarantaine et de douane, soulignant que la Chine était prête à résoudre les problèmes de politique commerciale pour assurer un commerce bilatéral durable et croissant.

Le Premier ministre chinois a suggéré que les deux pays renforcent la connectivité stratégique, en particulier dans les infrastructures de transport, favorisent la coopération dans l'économie, le commerce et l'investissement, en particulier dans la fabrication, la transformation, l'agriculture, la maintenance de la chaîne d'approvisionnement et de production et la formation professionnelle et élargissent la collaboration financière et monétaire, rendant la coopération bilatérale plus efficace et plus pratique.

Le chef du gouvernement chinois a déclaré que les deux parties devraient œuvrer pour assurer le succès de l'Année des échanges entre les peuples Vietnam - Chine 2025 et renforcer les bases sociales. Il a exprimé son soutien à une coopération touristique renforcée, aux échanges entre localités et à l'ouverture de davantage de vols aller-retour.

Questions maritimes

Les deux parties ont échangé des vues sincères et franches sur les questions maritimes. Elles ont convenu de continuer à appliquer strictement les perceptions communes de haut niveau et l'accord sur les principes fondamentaux guidant la résolution des questions maritimes entre le Vietnam et la Chine, de gérer et régler de manière appropriée les différends et de rechercher activement des solutions mutuellement acceptables, fondamentales et à long terme conformément à l'accord sur les principes fondamentaux guidant le règlement des questions maritimes et au droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Elles ont convenu d'éviter les actions qui pourraient compliquer la situation et de maintenir ensemble la stabilité en mer, tout en mettant en œuvre efficacement les mécanismes de négociation sur les questions maritimes et en promouvant activement la coopération dans les zones moins sensibles ainsi que les opérations de recherche et de sauvetage en mer.

Pham Minh Chinh a appelé les deux parties à respecter les droits et intérêts légitimes de chacun, à résoudre les différends et désaccords par des moyens pacifiques conformément au droit international, en particulier la CNUDM de 1982, à aborder de manière appropriée les questions liées aux pêcheurs et aux navires de pêche d'une manière qui soit conforme aux relations amicales entre les deux pays, en veillant à ce que la question de la Mer Orientale n'ait pas d'impact sur la confiance politique bilatérale et ne porte pas atteinte aux sentiments et à la confiance des peuples des deux pays.

Échange de dix documents de coopération

Photo : VNA/CVN

À l’issue de l’entretien, les deux dirigeants ont assisté à l'échange de dix documents de coopération dans les secteurs de la connectivité des transports, des douanes, du bien-être public, de l'éducation, du commerce des produits agricoles, des médias et des banques.

Les documents comprenaient un protocole d'accord entre le ministère vietnamien des Transports et la Commission nationale du développement et de la réforme de la Chine sur les plans techniques de connectivité ferroviaire entre la gare vietnamienne de Lào Cai et la gare chinoise de Hekou ; un procès-verbal entre le ministère vietnamien des Transports et l'Agence chinoise de coopération internationale au développement (CIDCA) sur une étude de faisabilité pour un projet de construction des schémas de planification des lignes ferroviaires à écartement standard Dông Dang - Hanoï et Mong Cai - Ha Long - Hai Phong ; un protocole d’accord entre le ministère vietnamien du Plan et de l’Investissement et la CIDCA sur la promotion conjointe des réparations et de l’entretien du palais de l’amitié Vietnam - Chine et un autre protocole d’accord sur le renforcement de la coopération en matière de développement des ressources humaines dans le cadre de l’Initiative de développement mondial.

Les autres protocoles d'accord comprenaient également ceux entre le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et le ministère chinois du Commerce sur le renforcement de la coopération dans la construction de chaînes d'approvisionnement agricoles durables et sur la création d'un groupe de travail pour étudier un modèle de développement de zones de coopération économique transfrontalière entre le Vietnam et la Chine ; un plan d'action entre les agences douanières des deux pays, axé sur la reconnaissance mutuelle du programme d'entreprise prioritaire du Vietnam et du programme d'opérateur économique agréé de la Chine.

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants ont également assisté à l'échange d'autres protocoles d'accord portant sur la coopération entre l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) et la Télévision centrale de Chine (CCTV), et entre l'Université nationale de Hanoï et l'Université de Pékin, ainsi qu'un protocole d'accord entre la Société nationale de paiement du Vietnam (National Payment Corporation of Vietnam - NAPAS) et UnionPay International concernant la mise en œuvre de services de paiement transfrontaliers basés sur le code QR entre le Vietnam et la Chine.

VNA/CVN