Le Vietnam et la Chine disposent d'un grand espace de coopération

>> Prochainement une réunion du Comité mixte Vietnam - Chine sur l'économie et le commerce

>> Le commerce, un pilier croissant des relations Vietnam - Chine

>> Vietnam - Chine : resserrer les liens entre les deux Partis communistes

Selon les experts, en 2024, le Vietnam et la Chine, ainsi que d'autres pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), mèneront des négociations pour mettre à jour la version 3.0 de l'Accord de libre-échange ASEAN-Chine, afin d'ouvrir de nouvelles opportunités économiques et commerciales pour les pays de la région en général et les deux nations en particulier.

Photo : VNA/CVN

En particulier, la Chine reste le plus grand partenaire commercial du Vietnam, avec une croissance du commerce bilatéral à deux chiffres au cours des dix dernières années.

Au cours des neuf premiers mois de 2024, la valeur des imports-exports entre le Vietnam et la Chine a atteint 148,6 milliards d'USD, dont 43,6 milliards d'exportations vietnamiennes et 105 milliards d'importations. Le commerce bilatéral devrait atteindre 200 milliards d'USD pour l'ensemble de l’année.

En termes d’investissement, la Chine se trouve en tête pour le nombre de nouveaux projets d’investissements directs étrangers au Vietnam, soit 29,3%, et se classe deuxième avec un investissement de 3,2 milliards d'USD.

La Chine, un marché attractif

D'après l'expert Vu Vinh Phu, ancien directeur adjoint du Service du commerce de Hanoï, avec 1,4 milliard d’habitants, la Chine est un marché attractif pour les produits vietnamiens. Elle importe de nombreux produits phares vietnamiens, tels que vêtements, chaussures, produits électroniques, agricoles, sylvicoles et aquatiques.

En revanche, le Vietnam importe de nombreux produits agricoles et de consommation chinois. Le pays devrait donc améliorer la compétitivité de ses produits pour augmenter ses exportations vers ce marché, contribuant ainsi à réduire le déficit commercial. Il devrait mieux tirer parti de l’ALE dont il est membre et construire de grands entrepôts dans la zone frontalière pour acheminer les marchandises vers le marché chinois, a-t-il recommandé.

Lors de la 13e réunion du Comité bilatéral de coopération économique et commerciale, le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, a suggéré que le Vietnam adopte des politiques visant à encourager les projets énergétiques et poursuive les négociations pour la signature d’un protocole d’accord sur la coopération dans les chaînes de production et d’approvisionnement.

Il a présenté des solutions pour stimuler le commerce, notamment la tenue de négociations et la signature de documents de coopération dans le domaine du commerce des produits agricoles et du commerce électronique.

Pour sa part, le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a souligné que les deux parties devraient promouvoir leur coopération dans les investissements et les chaînes d’approvisionnement, en donnant la priorité à l’économie numérique et à l’économie verte. Il a également indiqué que le gouvernement vietnamien avait adopté des politiques et des mécanismes pour développer les véhicules électriques.

Photo : VNA/CVN

Plus récemment, le ministère de l’Industrie et du Commerce a coordonné avec le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, l’ambassade du Vietnam en Chine et l’Association vietnamienne des fruits et légumes, pour organiser la première foire aux fruits du Vietnam.

Lors de sa rencontre avec le vice-Premier ministre chinois He Lifeng, le ministre Nguyên Hông Diên a exhorté la partie chinoise à continuer de créer des conditions favorables pour que les produits agricoles vietnamiens de haute qualité puissent entrer sur son marché.

Il a également suggéré que la Chine soutienne la création de marques pour divers produits vietnamiens tels que le lait, les produits agricoles et aquatiques et les aliments transformés, facilitant ainsi une pénétration plus profonde de ces produits dans le système de vente au détail et les plateformes de commerce électronique chinois.

Faciliter le dédouanement

En outre, il a demandé à la partie chinoise de se coordonner pour faciliter le dédouanement afin d’éviter les embouteillages aux postes-frontières, ainsi que le soutien du Conseil d’État pour la création de bureaux de promotion du commerce vietnamien, initialement dans la province de Hainan.

Il a exhorté à améliorer la connectivité et à assurer une chaîne d’approvisionnement fluide en biens dans les domaines de l’industrie et de l’agriculture entre les deux pays, d’encourager les entreprises chinoises dotées de technologies avancées, économes en énergie et respectueuses de l’environnement à accroître leurs investissements au Vietnam, tout en se concentrant sur la promotion de la mise en œuvre de trois lignes ferroviaires reliant les deux pays, à savoir Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, Lang Son - Hanoï et Móng Cái - Ha Long - Hai Phong.

Le vice-Premier ministre chinois He Lifeng a déclaré que l’économie et les investissements entre les deux pays se sont développés de manière plus forte et plus large, globale et pratique.

Il a déclaré que la 7e Exposition internationale d’importation de la Chine se tiendrait bientôt à Shanghai et que les entreprises vietnamiennes pourraient assister à l’événement pour promouvoir leurs exportations de produits agricoles.

Il a exprimé que son pays était toujours disposé à soutenir la coopération ferroviaire bilatérale, et a déclaré que les deux parties devraient étudier la faisabilité lors de la construction des chemins de fer afin de créer des conditions favorables pour les entreprises et les peuples des deux pays.

VNA/CVN