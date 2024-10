Viettel va installer quatre nouveaux câbles sous-marins

Le Groupe de l'industrie et des télécommunications de l'Armée du Vietnam (Viettel) a annoncé son intention de lancer son réseau 5G dans les 63 grandes villes et provinces ce mois-ci, améliorant ainsi la connectivité à l'échelle nationale.

Il développera également 24 centres de données d'une capacité totale de 560 mégawatts et établira quatre nouvelles lignes de câbles sous-marins à fibre optique qui, selon lui, répondront à 60% de la demande de connectivité internationale du Vietnam d'ici 2030.

Le président et directeur général du groupe Viettel, Tao Duc Thang, a déclaré : "Viettel a pour objectif de développer l'infrastructure numérique la plus grande et la plus sûre avec la technologie la plus avancée, notamment celle de transmission, de stockage et d'informatique. Cela contribuera à créer des plateformes et des écosystèmes de services numériques pour soutenir la transformation numérique à l'échelle nationale, conformément à la stratégie nationale pour une économie et une société numériques".

Le 10 octobre, Journée nationale de la transformation numérique, le groupe avait couvert 95% de la population en 4G, respectant ainsi le calendrier de fermeture anticipée des services 2G à l'échelle nationale.

En termes d'infrastructures mobiles 4G, c'est-à-dire les appareils et logiciels qui connectent, transmettent et gèrent les informations, Viettel contribue à hauteur d'environ 40% au réseau national.

Il investit également dans des câbles à fibre optique sous-marins et les exploite, qui représenteront plus de 50% de la capacité internationale du Vietnam lorsque l'Asia Direct Cable (ADC) sera mis en service début 2025.

En termes d'infrastructures de données, Viettel possède et exploite 14 des plus grands centres de données, d'une capacité totale de 87 mégawatts, au service du développement d'applications de traitement de big data et d'intelligence artificielle.

Le groupe est également la première entreprise à développer un centre de données écologique au Vietnam, réduisant les émissions pour les tâches de calcul haute performance.

Dans le but de soutenir le développement de l'économie numérique, considérée comme un nouvel élan pour la croissance économique et la productivité, Viettel apporte des contributions substantielles aux infrastructures nationales mobile, Internet et de données.

