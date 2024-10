Les PM vietnamien et chinois découvrent des estampes populaires de Dông Hô

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et le Premier ministre chinois Li Qiang ont pu découvrir des estampes populaires de Dông Hô et ont visité une exposition présentant les produits agricoles caractéristiques du Vietnam exportés vers la Chine à Hanoï le 13 octobre.

Au son des mélodies des chansons folkloriques quan ho (chant alterné de la province de Bac Ninh, au Nord-Est), les deux dirigeants ont admiré la fabrication des des estampes de Dông Hô démontrées par des artisans locaux. Après avoir observé et appris les techniques d'impression, la signification et la valeur artistique de ce genre artistique, ils ont participé à la création d'un tableau intitulé "Chevauchant un buffle tout en jouant de la flûte", qui représente la campagne sereine du Vietnam.

Les peintures, réalisées à l’aide de techniques d’impression sur bois, proviennent du village de Dông Hô, dans la commune de Song Hô, district de Thuân Thành, province de Bac Ninh.

Historiquement, elles étaient principalement vendues pendant le Nouvel An lunaire, les habitants des zones rurales les achetant pour décorer leurs murs, pour être remplacées par de nouvelles à la fin de l’année.

Dotée d’une valeur historique, culturelle et scientifique importante, l’art de réaliser des peintures folkloriques de Dông Hô a été reconnu comme patrimoine culturel immatériel national. Des efforts sont en cours pour compiler sa documentation scientifique en vue de sa soumission à l’UNESCO pour la reconnaissance en tant que patrimoine culturel immatériel.

Ouvrir davantage le marché chinois aux produits vietnamiens

Ensuite, Pham Minh Chinh et Li Qiang ont visité l’exposition de produits agricoles présentant des produits vietnamiens tels que le nid de salangane, le durian, la noix de coco fraîche, la banane, le café et le lait. Ces produits font partie des 14 produits agricoles vietnamiens officiellement exportés vers le marché chinois.

Au cours des neuf premiers mois de 2024, le chiffre d'affaires des exportations de produits agro-sylvicole et aquatiques du Vietnam vers la Chine a atteint 9,26 milliards d'USD, dont 3,4 milliards d'USD pour les fruits et légumes, soit une augmentation annuelle de 36 %.

Lors de leurs discussions antérieures le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté la Chine à ouvrir davantage son marché aux produits agricoles vietnamiens de haute qualité, tels que les agrumes, le pamplemousse, l'avocat, la pomme cannelle, la pomme d'eau, les plantes médicinales traditionnelles d'origine végétale, la viande de buffle, le bœuf, le porc, les produits d'élevage et de volaille, et la langouste épineuse d'élevage. Li Qiang a déclaré que la Chine continuerait d'ouvrir davantage son marché aux produits vietnamiens, en particulier aux produits agro-aquatiques et aux fruits de haute qualité.

