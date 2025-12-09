RDCongo : plus de 64.000 cas de choléra enregistrés depuis début 2025

>> OMS : l'épidémie d'Ebola serait déclarée terminée en RDC début décembre

"Plus de 64.000 cas ont été recensés depuis le début de l'année, dont plus d'un quart concernent des enfants, et près de 2.000 patients ont perdu la vie", a précisé l'UNICEF. Selon l'agence onusienne, il s'agit du pire pic enregistré en RDCongo depuis un quart de siècle. "Les enfants congolais ne devraient pas être aussi gravement touchés par une maladie pourtant totalement évitable", a déclaré John Agbor, représentant de l'UNICEF en RDC. En 2025, environ 15.000 des cas de choléra recensés dans le pays ont atteint des enfants. L'épidémie a entre-autre gravement perturbé leur scolarité, et les a contraint à assister à la souffrance ou à la perte de membres de leur famille, constate l'UNICEF.

APS/VNA/CVN