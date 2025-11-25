NBA : Chauncey Billups plaide non-coupable pour des jeux d'argent truqués liés à la mafia

L'entraîneur des Trail Blazers de Portland, Chauncey Billups, a plaidé non-coupable lundi 24 novembre devant un tribunal de New York des accusations d'implication présumée dans des réseaux de jeux d'argent illégaux liés à la mafia, qui ont secoué récemment la NBA, ont indiqué les procureurs.

>> NBA : Wembanyama devrait manquer plusieurs semaines

>> NBA : les Rockets prennent le meilleur sur les Cavaliers, le Thunder sur sa lancée

>> NBA : 55 points pour Harden, 12 succès de suite pour les Pistons

Photo : AFP/VNA/CVN

Billups a été inculpé des chefs d'accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et de blanchir de l'argent, accusations auxquelles il a plaidé non-coupable, a confirmé le bureau du procureur.

Vedette des Detroit Pistons, sacrés champion en 2004 en étant nommé meilleur joueur des finales, puis intronisé au Hall of Fame de la NBA, le quintuple All-Star, âgé de 49 ans, encourt pour chaque accusation une peine maximale de 20 ans d'emprisonnement.

Il a été interpellé en octobre, avec le meneur-arrière du Heat de Miami, Terry Rozier, dans une enquête menée par le FBI sur une vaste escroquerie qui aurait vu des joueurs être trompés à l'aide de méthodes sophistiquées, notamment une table à rayons X et des jeux de cartes avec code-barres. Sont en cause des parties de poker illégales truquées associées à des familles mafieuses.

Les procureurs soutiennent que la célébrité de Billups a aidé à attirer des joueurs vers des parties aux enjeux élevés, avec recours à de la "fraude de haute technologie".

Des dizaines d'autres suspects ont été arrêtés par le FBI. Rozier et un ancien joueur de la NBA et entraîneur adjoint, Damon Jones, faisaient partie des six personnes arrêtées dans une affaire distincte de paris sportifs.

Rozier et Billups ont été suspendus à titre conservatoire par la NBA qui a dit prendre "ces allégations avec le plus grand sérieux".

Interrogé par Amazon Prime, le patron de la grande Ligue, Adam Silver, s'est pour sa part dit "profondément troublé" par l'enquête du FBI. "Il n'y a rien de plus important pour la Ligue et ses fans que l'intégrité de la compétition", a-t-il martelé, regrettant que cette affaire sensationnelle ait pu monopoliser l'attention aux dépens du début de la saison régulière.

Billups a été libéré contre une caution de cinq millions de dollars après avoir comparu initialement devant un tribunal fédéral à Portland, dans l'Oregon (Nord-Ouest), alors qu'il a été assisté par son avocat Marc Mukasey lors d'une brève audience dans un tribunal de Brooklyn lundi 24 novembre.

AFP/VNA/CVN