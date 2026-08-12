Hô Chi Minh-Ville

Les opérations aériennes temporairement restreintes après le signalement d’un drone

Selon les informations mises à jour à 22h00 par la Corporation de gestion du trafic aérien du Vietnam (VATM), l’alerte a été donnée le 11 août lorsque les services de contrôle de la circulation aérienne ont reçu le signalement d’un équipage de conduite faisant état de la présence d’un drone non autorisé dans le périmètre d’approche.

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Photo : VNA/CVN

Dès réception de l’information, et accordant la priorité absolue à la sécurité de la navigation aérienne, le centre de contrôle aérien de la VATM a immédiatement mis en œuvre les procédures prévues. Il a parallèlement régulé les opérations de décollage et d’atterrissage à l’aéroport international de Tân Son Nhât afin d’évaluer la situation, et coordonné ses actions avec les organismes et unités compétents pour vérifier et traiter les informations relatives au drone.

Entre 11h14 et 12h14 (heure UTC), soit de 18h14 à 19h14 (heure locale), les opérations de décollage et d’atterrissage à l’aéroport international de Tân Sơn Nhất ont été temporairement restreintes. Les départs ont été suspendus, tandis que les vols à l’arrivée ont été placés en attente en fonction de l’évolution de la situation. Au total, 19 vols ont été affectés durant cette période.

Parallèlement aux mesures prises à l’aéroport, la VATM a activé son dispositif de régulation des flux de trafic aérien et procédé de manière proactive à l’ajustement des vols programmés à Tân Son Nhât, afin de limiter les perturbations en cascade sur l’exploitation du transport aérien.

La VATM a indiqué que la restriction temporaire des opérations de décollage et d’atterrissage ainsi que la régulation des flux de trafic aérien figuraient parmi les mesures prévues dans les procédures de traitement des situations susceptibles d’affecter la capacité d’exploitation d’un aéroport.

De leur côté, les compagnies aériennes, notamment Vietnam Airlines et Vietjet Air, ont rapidement annoncé des ajustements de leurs programmes de vols en raison des mesures de régulation du trafic aérien mises en place dans cet aéroport. Elles ont indiqué déployer tous les efforts nécessaires pour rétablir rapidement des horaires de vols stables, assurer la sécurité des passagers et leur fournir les meilleurs services possibles.

Selon le directeur adjoint de l’aéroport international de Tân Son Nhât, Nguyên Công Hoan, à 20h34, l’aéroport a repris normalement ses opérations de décollage et d’atterrissage.

VNA/CVN