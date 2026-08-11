Santé

À Hô Chi Minh-Ville, un dépistage médical gratuit pour tous, sans exception

Dans le cadre de son objectif de garantir à l'ensemble de ses habitants un examen de santé gratuit en 2026 et de concrétiser le principe selon lequel "personne ne doit être laissé de côté", Hô Chi Minh-Ville mobilise l'ensemble de son système de santé, public comme privé, ainsi que plus de 10.000 médecins, infirmiers et professionnels de santé pour mener une vaste campagne de 150 jours et nuits consacrée au dépistage médical de toute la population.

>> Hô Chi Minh-Ville renforce les soins de santé en faveur des personnes méritantes

>> Le Vietnam accélère la modernisation de son système de santé

>> Le ministère de la Santé exhorte à se préparer à la vieillesse dès le milieu de la vie

Dans de nombreuses communes et quartiers, les autorités locales, en étroite coordination avec les services de santé, se sont pleinement mobilisées afin d'organiser ces examens médicaux, accélérant progressivement le déploiement du programme.

Priorité aux personnes défavorisées et vulnérables

Tenant dans ses mains la convocation médicale que venait de lui remettre le responsable de son quartier, Hô Minh Duc, 43 ans, habitant du quartier 12 de l'arrondissement d'An Hôi Tây, ne cache pas son émotion. Travailleur informel, il n'avait jusque-là jamais bénéficié d'un bilan de santé périodique.

"Je suis très heureux que l'État nous offre aujourd'hui un examen de santé gratuit. Ma situation financière ne m'a jamais permis d'effectuer des contrôles médicaux réguliers. Pouvoir enfin connaître mon état de santé est une excellente nouvelle", confie-t-il.

Comme lui, de nombreux travailleurs indépendants et personnes en situation de précarité ont été invités ces derniers jours à se rendre dans les hôpitaux ou les centres de santé de leur commune afin de bénéficier gratuitement d'un bilan médical.

Lors d'une journée de consultation organisée dans le quartier de Binh Thạnh, Nguyên Thi Là, 58 ans, vendeuse ambulante de bánh tiêu (beignets traditionnels), explique :

"J'entends parler de ce programme de dépistage gratuit depuis plusieurs mois, mais ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai reçu mon invitation. J'ai fermé mon étal ce matin pour venir me faire examiner. Pour des personnes modestes comme nous, c'est une occasion exceptionnelle de bénéficier d'un bilan de santé."

Des équipes médicales au plus près de la population

Dans la commune de Hiêp Phuoc, sept équipes de soins communautaires sillonnent chaque jour les quartiers résidentiels afin d'assurer le suivi médical des habitants. Une attention particulière est accordée aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, aux malades chroniques ainsi qu'à celles qui ne peuvent se déplacer jusqu'aux centres de santé.

Selon le docteur Nguyên Van Gâm, directeur du Centre de santé de Hiêp Phuoc, son établissement a recensé les bénéficiaires, établi des listes nominatives, élaboré un calendrier de visites à domicile adapté à chaque situation et organisé les interventions des équipes médicales.

Au cours de la première phase de la campagne, 145 personnes à mobilité réduite ont ainsi bénéficié d'un examen médical directement à leur domicile.

"Lors de chaque visite, les équipes réalisent l'ensemble des examens prévus dans le cadre du bilan de santé périodique : recueil des antécédents médicaux, examen clinique, mesure des constantes vitales, prélèvements biologiques, évaluation des facteurs de risque et conseils personnalisés en matière de prévention. Les patients présentant des anomalies sont ensuite orientés vers les établissements de santé afin d'assurer une prise en charge rapide et un suivi adapté", précise le docteur Nguyên Van Gâm.

Au-delà des consultations à domicile, les équipes du Centre de santé de Hiêp Phuoc enregistrent systématiquement les résultats dans la plateforme municipale de gestion de la santé communautaire ainsi que dans le dossier médical électronique de chaque habitant.

Ces outils numériques permettent d'assurer un suivi continu de l'état de santé de la population, de mieux prendre en charge les maladies chroniques, d'identifier les facteurs de risque et d'intervenir de manière préventive lorsque cela s'avère nécessaire.

Selon le Service municipal de la santé, plus d'un millier de personnes dans l'incapacité de se déplacer ont déjà bénéficié d'un examen médical à domicile dans plusieurs communes et quartiers de Hô Chi Minh-Ville.

Dans les prochaines semaines, les autorités locales poursuivront le recensement des personnes nécessitant réellement une consultation à domicile, tout en renforçant le suivi après les examens, la prise en charge des maladies chroniques et l'orientation vers les établissements spécialisés lorsque cela sera nécessaire.

Pour Tang Chi Thuong, directeur du Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville, chaque visite effectuée au domicile des personnes âgées, des personnes handicapées ou des publics les plus vulnérables va bien au-delà d'une simple consultation médicale : elle témoigne de la volonté de la ville de garantir à chaque habitant un accès équitable aux soins, sans laisser personne de côté.

"Chaque déplacement est aussi l'occasion d'accompagner les familles, de leur apprendre à mieux prendre soin de leurs proches, à utiliser correctement les médicaments, à prévenir les complications et, plus largement, à améliorer leur qualité de vie", souligne-t-il.

Selon lui, cette initiative à forte dimension humaine contribue à concrétiser l'objectif fixé par la ville : permettre à 100% des habitants de bénéficier d'un bilan de santé périodique, de disposer d'un dossier médical électronique et d'être suivis tout au long de leur vie.

Elle confirme également le rôle central des structures de santé de proximité dans le système de soins primaires, en plaçant le citoyen au cœur du dispositif et en garantissant à chacun un accès équitable aux services médicaux essentiels.

Mobilisation générale pour accélérer le dépistage universel

Avec une population de plus de 14 millions d'habitants, le Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville estime que les seuls centres de santé communaux et de quartier ne pourraient assurer le dépistage médical de l'ensemble de la population.

La municipalité a donc choisi de mobiliser l'ensemble du réseau de soins, public comme privé. Hôpitaux publics, établissements relevant de différents ministères, cliniques privées, centres de santé communaux et polycliniques participent désormais à cette vaste campagne afin de respecter le calendrier fixé, de garantir la qualité des examens et d'assurer un accès équitable aux soins.

À ce jour, plus de 480 établissements de santé participent au programme. Plus de 10.000 médecins, infirmiers et professionnels de santé, préalablement formés aux protocoles de la campagne, sont mobilisés sur l'ensemble du territoire municipal.

À l'Hôpital Lê Van Thinh, le Centre de dépistage et de santé communautaire, spécialement créé pour cette campagne, est officiellement entré en service le 16 juillet.

Selon le docteur Trân Van Khanh, directeur de l'établissement, sept cabinets de consultation couvrant autant de spécialités médicales ont été aménagés afin d'accueillir les habitants dans les meilleures conditions.

Dans un premier temps, les consultations sont destinées en priorité aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap ainsi qu'aux travailleurs du secteur informel - femmes au foyer, livreurs ou travailleurs indépendants - avec une capacité d'accueil de plus d'une centaine de patients par jour.

Dans les semaines à venir, l'hôpital renforcera sa coopération avec les autorités locales afin d'augmenter progressivement le nombre de bénéficiaires.

L'Hôpital populaire Gia Dinh ne se limite pas non plus aux consultations réalisées dans ses locaux. Depuis le début du mois de juillet, ses équipes organisent régulièrement des consultations itinérantes dans plusieurs quartiers, notamment à Tân Thành et Phú My, afin d'offrir gratuitement des bilans de santé à la population.

Le docteur Vo Hông Minh Công, directeur adjoint de l'hôpital, précise que des équipes médicales expérimentées travaillent en étroite collaboration avec les centres de santé communaux et de quartier.

Elles réalisent des examens complets, dispensent des conseils personnalisés, prescrivent des examens complémentaires lorsque cela est nécessaire et détectent précocement les facteurs de risque afin d'assurer une prise en charge rapide des patients.

Le secteur privé pleinement mobilisé

L'une des particularités de cette campagne réside dans la participation active du secteur privé aux côtés des établissements publics.

Récemment, le City International Hospital et l'Hôpital Gia An 115, appartenant au groupe Hoa Lâm, ont signé des conventions de coopération avec les Comités populaires des quartiers de Phú Lâm et d'An Lạc. Grâce à ce partenariat, les habitants de ces deux quartiers peuvent bénéficier gratuitement de leur bilan de santé dans ces établissements, accrédités selon les normes internationales de l'AACI (American Accreditation Commission International).

Selon le docteur Trân Quôc Thành, directeur exécutif des deux hôpitaux, les établissements mobiliseront leurs spécialistes, leurs équipements médicaux de dernière génération ainsi que leurs procédures de gestion conformes aux standards internationaux.

"Notre objectif est de garantir un niveau élevé de qualité des soins tout en permettant aux habitants d'accéder à des services médicaux de haute technicité dans les meilleures conditions", souligne-t-il.

Les quartiers accélèrent la cadence

À ce stade de la campagne, les communes et quartiers de Hô Chi Minh-Ville redoublent d'efforts afin d'accélérer le dépistage médical universel. Sur le terrain, de nombreuses initiatives innovantes permettent d'augmenter le nombre de consultations tout en veillant à ce que personne ne soit laissé de côté.

Au 24 juillet, le quartier de Phuoc Thang occupait la première place parmi les 168 communes, quartiers et zone spéciale de la ville, avec 19.694 habitants déjà examinés, soit 36,93% de sa population.

Pour atteindre ce résultat, les autorités locales ont conclu des partenariats avec plusieurs établissements publics et privés, notamment l'Hôpital général de Vung Tàu, les cliniques Thiên Nam, Medic et Timec, qui assurent des consultations sept jours sur sept.

Parallèlement, des équipes médicales mobiles interviennent directement dans les quartiers résidentiels afin de rapprocher les services de santé de la population, en particulier des personnes âgées, des travailleurs et des habitants rencontrant des difficultés de déplacement.

Le quartier de Bình Quoi a, quant à lui, privilégié une autre stratégie en organisant de vastes journées de dépistage mobilisant simultanément l'ensemble des ressources disponibles afin d'atteindre une couverture complète de la population avant le 30 septembre.

Selon Bùi Nguyên Vu, vice-président du Comité populaire du quartier, l'ensemble du système politique local s'est mobilisé dès la publication du Plan n°228/KH-UBND, en recensant les habitants, en établissant les listes de bénéficiaires et en élaborant un calendrier détaillé des consultations.

Le quartier travaille en étroite collaboration avec l'Hôpital général de Bình Thạnh et l'Hôpital international Hông Bàng, qui organisent chaque semaine des campagnes de dépistage représentant plus de 400 consultations quotidiennes.

Parallèlement, le Comité populaire met gratuitement à disposition des dizaines de navettes afin d'accompagner les habitants vers les établissements partenaires.

Les équipes du centre de santé local assurent également des visites à domicile auprès des personnes incapables de se déplacer.

"Au rythme actuel, nous prévoyons d'avoir réalisé le dépistage des quelque 31.000 habitants de notre quartier avant le 30 septembre, conformément aux objectifs fixés", indique Bùi Nguyên Vu.

Selon le calendrier établi par le Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville, la campagne se poursuivra jusqu'au 15 décembre, date à laquelle les autorités espèrent avoir offert un bilan de santé à l'ensemble des habitants.

Au-delà de cette vaste opération, la municipalité entend mettre en place un modèle durable de gestion de la santé de la population, fondé sur le dossier médical électronique, le suivi tout au long de la vie et le renforcement des soins de santé primaires.

Par l'ampleur des moyens humains et matériels mobilisés, la coopération entre les secteurs public et privé ainsi que l'utilisation des outils numériques, cette campagne constitue l'une des plus importantes initiatives de santé publique jamais menées à Hô Chi Minh-Ville. Elle illustre la volonté des autorités municipales de placer chaque citoyen au cœur du système de soins et de garantir à tous un accès équitable aux services de santé essentiels, fidèle à son principe directeur : ne laisser personne de côté.

Texte et photos : Quang Châu/CVN