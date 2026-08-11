Vietnam Airlines propose 60.000 places supplémentaires pour la Fête nationale

La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines ajoute 60.000 places et porte à près de 725.000 le nombre total de sièges proposés sur l’ensemble de son réseau à l’occasion de la Fête nationale du 2 septembre, afin de répondre à la hausse de la demande de déplacements, de voyages et de visites familiales durant cette période.

>> Le longane de Hung Yên servi à bord des vols Vietnam Airlines

>> Tô Lâm assiste à la célébration des 35 ans des liaisons aériennes et touristiques

Photo : VietnamAirlines/CVN

À l’occasion de la Fête nationale du 2 septembre, Vietnam Airlines Group opérera plus de 3.600 vols, soit une hausse de 25% par rapport à la même période de 2025. Avec 60.000 places supplémentaires, la capacité totale atteindra près de 725.000 sièges sur l’ensemble du réseau.

Plus de 3.600 vols pendant la fête nationale

Les capacités additionnelles seront prioritairement affectées aux liaisons reliant Hanoï et Hô Chi Minh-Ville aux destinations enregistrant une forte demande, notamment Dà Nang, Cam Ranh, Huê, Dà Lat et Phu Quôc.

Après la haute saison estivale, le marché aérien intérieur poursuit sa croissance, la Fête nationale du 2 septembre constituant l’une des dernières longues périodes de congés de l’année. Les voyages de courte durée combinés aux visites familiales gagnent en popularité, entraînant une hausse rapide des réservations sur plusieurs liaisons dès le début du mois d’août.

L’augmentation anticipée de l’offre devrait permettre aux passagers de bénéficier de davantage de choix sur les lignes très fréquentées, tout en contribuant à stabiliser l’offre du marché aérien pendant cette période de pointe.

De nouvelles liaisons et des connexions intérieures rétablies

Parallèlement au renforcement de son programme pour la Fête nationale, Vietnam Airlines poursuit l’ajustement de son réseau intérieur et international en fonction de l’évolution de la demande.

À partir du 16 août, la compagnie lancera plus tôt que prévu la liaison Hô Chi Minh-Ville - Colombo, alors que la demande de déplacements entre le Vietnam et le Sri Lanka progresse rapidement. À l’occasion de son lancement, Vietnam Airlines proposera des billets aller-retour à partir de sept millions de dôngs.

Sur le réseau intérieur, la liaison Cân Tho - Dà Lat sera rétablie à partir du 19 août, après la reprise des opérations à l’aéroport international de Liên Khuong, dans la province de Lâm Dông. Cette liaison sera assurée par VASCO, filiale de Vietnam Airlines Group, avec un appareil ATR 72 et à raison d’un aller-retour quotidien.

Photo : VietnamAirlines/CVN

Le renforcement de l’offre intervient dans un contexte où les coûts d’exploitation du secteur aérien restent élevés, notamment en raison du prix du carburant. Vietnam Airlines indique réorganiser sa flotte et ses ressources afin d’augmenter le nombre de vols sur plusieurs liaisons stratégiques et de répondre aux besoins de déplacement de la population.

Des offres promotionnelles pour les voyageurs

En parallèle de l’augmentation du nombre de vols, Vietnam Airlines poursuit son programme promotionnel "Chào Thu" (Bienvenue à l’automne), proposant plusieurs offres à des tarifs avantageux.

Les passagers voyageant en groupe sur les liaisons intérieures peuvent bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 25% sur le prix des billets. Sur le réseau international, des billets aller-retour à partir de 4,95 millions de dôngs, taxes et frais compris, sont proposés sur plusieurs destinations en Asie du Nord-Est, en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud, ainsi qu’en Europe, aux États-Unis et en Australie, selon les conditions applicables.

Afin de gagner du temps pendant la période de pointe, Vietnam Airlines recommande aux passagers d’effectuer leur enregistrement avant le vol via son site Internet, son application mobile ou les bornes libre-service disponibles dans les aéroports.

Les voyageurs peuvent également utiliser la fonction d’enregistrement et d’authentification électronique par reconnaissance biométrique sur l’application VNeID, afin de réduire le temps consacré aux contrôles de sécurité et à l’embarquement.

Les informations détaillées sur les horaires de vol, les offres promotionnelles et les services sont disponibles sur le site officiel de Vietnam Airlines www.vietnamairlines.com, l’application mobile "Vietnam Airlines", Zalo, la page Facebook officielle, ainsi qu’auprès des bureaux de vente, des agents officiels et du centre de service clientèle au 1900 1100.

Mai Quynh/CVN