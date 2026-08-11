Une chaleur torride accable plusieurs régions malgré le début de l’automne

Malgré le début de l’automne, une chaleur accablante continue de sévir dans le Nord et le Centre du Vietnam ; les températures atteignent couramment 35 à 37°C, dépassant même les 38°C par endroits, alors que le phénomène El Niño se renforce au-dessus du Pacifique et devrait s’intensifier davantage dans les mois à venir.

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Photo : VNA/CVN

Chaleur généralisée du Nord au Centre

La chaleur a persisté mardi 11 août dans le Nord - à l’exception des provinces de Lai Châu et de Diên Biên - ainsi que dans la région du Centre, de la province de Thanh Hoa jusqu’à la ville de Dà Nang et aux provinces de Quang Ngai à Gia Lai. Les températures maximales oscillaient généralement entre 35 et 37°C, dépassant 38°C par endroits, tandis que l’humidité relative minimale se situait autour de 55 à 60%.

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, plusieurs localités ont enregistré des températures exceptionnellement élevées lundi 10 août. Le mercure a atteint 38°C à Phu Tho, 38,8°C à Lào Cai, 38,1°C à Lang Son, 38,8°C à Hanoi et 38,7°C à Ninh Binh.

La chaleur devrait se maintenir dans le Nord du Vietnam les 11 et 12 août, à l’exception de Lai Châu, Diên Biên, Quang Ninh et Hai Phong. Dans le Centre du pays, la chaleur devrait persister encore plusieurs jours.

Le Centre national de prévision hydrométéorologique a classé la vague de chaleur au niveau 1 de l’échelle de risque de catastrophe naturelle, qui en compte cinq. Les températures élevées, conjuguées à une faible humidité, accroissent également les risques d’incendie et d’explosion, en particulier dans les zones résidentielles où la demande en électricité augmente.

Bien que le Vietnam soit entré dans la période solaire de l'automne, les conditions météorologiques dans de nombreuses localités du nord et du centre continuent de présenter des signes marqués de l’été. Il ne s’agit pas d’une contradiction météorologique, car cette épisode est l’une des 24 périodes solaires traditionnelles et ne signifie pas que les températures chuteront immédiatement après le 7 août.

Quelles sont les causes de cette chaleur ?

Il convient d’analyser la vague de chaleur actuelle dans le contexte de conditions météorologiques estivales qui perdurent, le Nord et le Centre continuant de subir des conditions propices à des températures élevées.

Lors des vagues de chaleur dans le Nord et le Centre, la zone de basse pression chaude située à l’ouest et l’effet de foehn figurent souvent parmi les principaux facteurs de hausse des températures. Lorsque l’air chaud venant de l’ouest se propage vers l’est, conjugué à des conditions sèches et à une pluviométrie limitée à certaines périodes, les températures peuvent grimper en flèche dans de nombreuses régions.

Dans les grandes villes, la chaleur peut sembler encore plus intense en raison de l’effet d’îlot de chaleur urbain. Le béton, l’asphalte et les bâtiments absorbent la chaleur durant la journée et la restituent à leur environnement, ce qui ralentit la baisse des températures dans les zones urbaines, en particulier lors des journées peu nuageuses et peu venteuses.

En particulier, la vague de chaleur actuelle survient dans un contexte de réchauffement climatique continu et de phénomène climatique majeur dans le Pacifique qui s’intensifie : El Niño.

À quelle vitesse El Niño se renforce-t-il ?

Selon l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA), des conditions El Niño se sont installées en 2026 et s’intensifient. Dans son évaluation du 9 juillet, la NOAA a indiqué que les températures de surface de la mer dans le centre et l’est du Pacifique équatorial étaient supérieures à la moyenne sur une vaste zone. Le dernier indice Niño-3.4 s’établissait à +1,2°C, tandis que la région Niño 1+2, dans l’est du Pacifique, atteignait +2,7°C.

La NOAA a prévu qu’El Niño continuerait de se renforcer jusqu’à la fin de l’année, avec une probabilité de 97% qu’il persiste jusqu’au début du printemps 2027. Il convient de noter que la probabilité d’un épisode El Niño très intense entre octobre et décembre 2026 a été estimée à 81%. S’il se concrétise, cet événement pourrait figurer parmi les plus puissants enregistrés depuis le début des observations fiables en 1950.

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a également indiqué qu’un épisode El Niño est en train de se développer et pourrait influer sur les conditions météorologiques et climatiques à l’échelle mondiale au cours des prochains mois.

El Niño entraîne généralement une hausse des températures moyennes mondiales et peut accroître la probabilité de certains phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les vagues de chaleur et les fortes précipitations.

Toutefois, cela ne signifie pas que la vague de chaleur actuelle au Vietnam puisse être entièrement attribuée à El Niño.

Les scientifiques soulignent que l’influence d’El Niño sur les températures et les conditions météorologiques dans de nombreuses régions peut se manifester avec un certain décalage temporel.

Les vagues de chaleur survenues au Vietnam durant l’été 2026 sont également façonnées par la hausse des températures mondiales et par les configurations atmosphériques régionales. Les effets d’El Niño devraient devenir plus marqués au cours des prochains mois, tandis que la chaleur actuelle s’inscrit largement dans la tendance globale de réchauffement à long terme.

Combien de temps la chaleur va-t-elle durer ?

Dans l’immédiat, les habitants du Nord et du Centre du pays ne doivent pas s’attendre à un rafraîchissement simplement parce que la période solaire de l’automne a commencé.

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, la chaleur se maintiendra dans le Nord les 11 et 12 août, tandis qu’elle devrait persister encore plusieurs jours dans le Centre du pays. À court terme, des températures élevées constitueront donc la tendance météorologique dominante dans de nombreuses régions.

À plus long terme, les conditions dépendront de l’évolution des configurations atmosphériques, des orages et de la circulation atmosphérique régionale. Parallèlement, il est prévu qu’El Niño se renforce encore et atteigne une intensité accrue vers la fin de l’année.

Ainsi, l’arrivée de la période solaire de l’automne ne signifie pas pour autant la fin immédiate de la saison chaude. Il convient de se préparer à de nouvelles vagues de chaleur en août, en particulier dans le nord et le centre du Vietnam.

Par temps chaud, les températures maximales sont généralement enregistrées aux alentours de la mi-journée et en début d’après-midi. La population - et plus particulièrement les personnes âgées, les enfants, les travailleurs exposés à l’extérieur ainsi que les personnes souffrant de problèmes de santé préexistants - doit limiter l’exposition directe au soleil durant les heures les plus chaudes, s’hydrater abondamment et prendre des précautions pour prévenir les coups de chaleur et la déshydratation.

Alors que le taux d’humidité baisse et que la demande en électricité augmente, les ménages doivent également être particulièrement vigilants face aux risques d’incendie et d’explosion ; ils sont invités à vérifier leurs installations électriques et à éviter de laisser fonctionner des appareils générateurs de chaleur dans des conditions non sécuritaires.

VNA/CVN