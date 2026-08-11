Recherche des soldats tombés au combat : les États-Unis réaffirment leur soutien au Vietnam

Lors de sa mission aux États-Unis, le 10 août (heure locale), une délégation du Comité directeur national pour la recherche, la collecte et l'identification des restes des soldats tombés au combat (Comité 515), conduite par son vice-président permanent, général de corps d’armée Nguyên Van Gâu, vice-ministre de la Défense a travaillé avec le groupe de recherche de la Vietnam War Missing in Action Initiative (VWAI).

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La séance de travail visait notamment à accélérer la coopération avec la partie américaine dans la réception des données ainsi que dans la mobilisation des ressources destinées à soutenir les recherches menées dans le cadre de la "Campagne des 500 jours et nuits" du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, l'équipe de recherche de la VWAI a remis à la délégation vietnamienne plusieurs archives inédites relatives à des fosses communes de soldats vietnamiens, notamment dans les zones de Côn Tiên (province de Quang Tri, combats de 1967) et de la base d'appui de Blue (1971). À ce jour, la VWAI a transmis au Vietnam plus de 50 dossiers de batailles et d'effets personnels militaires, incluant des documents majeurs sur l'hôpital K67A et l'aéroport de Tân Son Nhât, actuellement analysés par les équipes de terrain.

Financée par le gouvernement américain à la demande du Vietnam depuis 2018, la VWAI réunit le ministère américain de la Guerre (via le Bureau de l'attaché de défense à Hanoï), Texas Tech University, l'organisation Mission : POW-MIA ainsi que le Conseil d'affaires États-Unis - ASEAN (US-ABC). Le projet bénéficie d'un engagement personnel fort de nombreux membres, enfants de vétérans américains ayant combattu au Vietnam.

Le représentant de la VWAI a demandé au Comité 515 de continuer à apporter son soutien et à jouer un rôle de passerelle afin de faciliter au maximum le déplacement au Vietnam, prévu à la fin de l’année, d’un groupe d’anciens combattants américains souhaitant retourner sur les anciens champs de bataille et apporter des informations ainsi que des objets précieux.

Le général de corps d’armée Nguyên Van Gâu a remercié le gouvernement américain ainsi que les organisations et particuliers américains, notamment les membres de la VWAI, pour leur soutien efficace aux activités de recherche et d’identification des soldats disparus.

Il a proposé aux États-Unis de continuer à renforcer les ressources consacrées à la décontamination à la dioxine à Biên Hoa et Phu Cat ; d’élargir les projets d’aide aux personnes handicapées ; de renforcer le partage des données historiques ; de soutenir les technologies d’analyse ADN et de poursuivre une coopération étroite dans la recherche des militaires américains et des soldats vietnamiens portés disparus.

Auparavant, la délégation vietnamienne avait eu un échange en ligne avec la représentante Chrissy Houlahan, membre de la commission des forces armées de la Chambre des représentants des États-Unis.

Chrissy Houlahan a déclaré qu’elle soutenait les activités visant à remédier aux conséquences de la guerre au Vietnam non seulement en sa qualité de membre des commissions des forces armées et du renseignement de la Chambre des représentants, mais aussi en tant que fille d’un ancien combattant américain ayant participé à la guerre du Vietnam.

Elle a affirmé qu’elle présenterait activement les demandes de financement du Vietnam aux sous-commissions des crédits de la Chambre des représentants afin de rechercher des ressources supplémentaires pour les projets destinés à remédier aux conséquences de la guerre au Vietnam, notamment la décontamination à la dioxine et l’aide aux victimes de la guerre.

Dans l’après-midi, la délégation vietnamienne a également rencontré Michael George DeSombre, secrétaire d’État adjoint des États-Unis chargé de l’Asie de l’Est et du Pacifique. Les deux parties ont échangé sur la coordination dans la recherche, la vérification des informations et le rassemblement des restes des soldats vietnamiens portés disparus pendant la guerre.

VNA/CVN