Lancement d’un projet éolien de 2.500 milliards de dôngs à Cà Mau

Le 11 août, le Comité populaire de la province de Cà Mau, en coordination avec la Société par actions d’énergie Sông Lam - Cà Mau, a organisé la cérémonie de lancement du projet de centrale éolienne de Khanh Binh Tây, dans la commune de Khanh Hung.

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Photo : Tuân Phi/VNA/CVN

Selon l’investisseur, la centrale, d’une puissance installée de 50 MW, s’étendra sur une superficie maritime et terrestre d’environ 600 ha, pour un investissement total de quelque 2.500 milliards de dôngs.

Le projet comprend notamment une ligne électrique de 110 kV d’environ 13 km, un poste élévateur de 63 MVA, un réseau de câbles souterrains à moyenne tension ainsi que des éoliennes et leurs fondations.

Pham Minh Tri, directeur général de la Société par actions d’énergie Sông Lam - Cà Mau, a indiqué qu’une fois achevée, la centrale devrait produire en moyenne 144 millions de kWh par an. L’investisseur mobilisera les ressources nécessaires pour assurer la mise en œuvre du projet dans les délais prévus, tout en respectant ses obligations envers l’État et ses responsabilités envers la communauté locale.

Avec trois façades maritimes et un littoral bénéficiant de conditions de vent favorables, Cà Mau dispose d’importants atouts pour développer l’énergie éolienne.

Huynh Chi Nguyên, vice-président du Comité populaire provincial, a demandé à l’investisseur de mobiliser au maximum les ressources financières, humaines et matérielles afin d’assurer la qualité et le calendrier des travaux et de mettre la centrale en service au plus tard au quatrième trimestre 2028. Il l’a également appelé à respecter strictement la réglementation sur l’investissement, à privilégier l’emploi de la main-d’œuvre locale et à assumer pleinement sa responsabilité sociale et environnementale.

Les services, organismes et autorités locales sont appelés à continuer d’accompagner l’investisseur dans les procédures administratives et à résoudre rapidement les difficultés afin de permettre une mise en œuvre efficace et conforme au calendrier.

Depuis le début de l’année, Cà Mau a lancé deux projets éoliens dans sa zone maritime orientale et un autre dans sa zone maritime occidentale, pour un investissement total de plus de 10.000 milliards de dôngs.

La province considère le développement des énergies propres comme l’un des moteurs importants de sa croissance économique, contribuant à la réalisation des objectifs de croissance verte, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et au renforcement de la sécurité énergétique nationale.

VNA/CVN