Économie

Terminal T3 : clé du désengorgement de Tân Son Nhât pendant le pic du Têt

Contrairement aux craintes récurrentes de saturation observées lors des périodes de pointe, l’aéroport international de Tân Son Nhât a établi un nouveau record historique le 6e jour du Têt en accueillant près de 178.000 passagers en une seule journée, sans congestion majeure ni perturbation prolongée.

Cette performance marque un tournant dans la capacité de gestion du principal hub aérien du pays, démontrant l’efficacité des solutions opérationnelles récemment mises en œuvre, en particulier la mise en service du terminal domestique T3.

Un afflux record, dominé par les arrivées vers Hô Chi Minh-Ville

Le 22 février (6e jour du Têt), l’aéroport a enregistré près de 178.000 passagers à l’arrivée et au départ, un niveau inédit qui dépasse largement les prévisions initiales établies pour la journée la plus chargée des festivités.

Photo : CTV/CVN

Sur un total de 1.069 vols opérés, 988 étaient des vols commerciaux transportant des passagers, représentant environ 178.000 voyageurs. Ce volume est supérieur de près de 60 000 passagers à celui d’une journée ordinaire et d’environ 13.000 passagers aux estimations prévisionnelles.

Le trafic s’est concentré principalement sur les vols à destination de Hô Chi Minh-Ville, avec près de 105.000 passagers, dont une large majorité de voyageurs domestiques revenant des provinces après les congés du Nouvel An lunaire.

En sens inverse, l’aéroport a enregistré environ 41.500 passagers domestiques au départ, ainsi que près de 32.000 passagers internationaux, reflétant une reprise soutenue des échanges aériens internationaux.

Malgré l’affluence notable observée aux terminaux T1 et T3 durant l’après-midi, aucune congestion prolongée n’a été signalée. Les zones d’enregistrement, de contrôle de sûreté et les halls d’arrivée ont fonctionné de manière fluide, garantissant un écoulement continu des flux de voyageurs.

Le rôle déterminant du terminal T3

L’un des facteurs clés de cette gestion réussie réside dans la mise en service opportune du terminal domestique T3, opérationnel avant la haute saison du Têt. Depuis le 3e jour du Nouvel An lunaire, le trafic s’est maintenu à un niveau très élevé, mais sans reproduire les phénomènes de surcharge constatés les années précédentes.

Cette amélioration résulte d’une répartition optimisée des compagnies aériennes et des volumes de vols entre les terminaux. Les vols de Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO, Bamboo Airways, Vietravel Airlines et Sun PhuQuoc Airways ont été transférés vers le terminal T3, représentant en moyenne plus de 450 vols par jour.

Le terminal T1 est désormais exploité exclusivement par Vietjet Air, ce qui a permis de réduire significativement la pression sur les infrastructures domestiques et d’améliorer la fluidité globale des opérations.

Le terminal international T2 a lui aussi enregistré des volumes parmi les plus élevés de ces dernières années, avec une moyenne de plus de 60.000 passagers/jour durant la période du Têt.

Rien que le 6e jour, près de 65.000 voyageurs ont transité par le T2 sur 334 vols internationaux. Malgré cette affluence exceptionnelle, aucune scène d’engorgement n’a été constatée.

Les systèmes d’affichage des informations de vol (FIDS) aux terminaux T1 et T3 ont été actualisés en continu, permettant aux passagers de suivre précisément leur vol et leur terminal de départ. En cas d’erreur d’orientation, des panneaux d’information renforcés ont facilité une réorientation rapide et efficace.

Gestion opérationnelle renforcée et flexible

Parallèlement, l’aéroport a ajusté de manière flexible le nombre de comptoirs d’enregistrement, de tapis à bagages et de portes d’embarquement en fonction des créneaux horaires, afin de réguler les flux selon les vagues d’atterrissage et de décollage.

L’application continue des technologies d’identification et de reconnaissance biométrique a également contribué à réduire les temps d’attente et à fluidifier les contrôles de sûreté, renforçant l’expérience des passagers.

Au-delà du record de fréquentation, cette performance illustre la montée en puissance des capacités d’exploitation et de gestion de l’aéroport de Tân Son Nhât. Elle confirme que le principal aéroport du Vietnam est désormais mieux préparé à accompagner la croissance soutenue du transport aérien, en particulier lors des périodes de pointe liées aux grandes fêtes nationales.

Quang Châu/ CVN