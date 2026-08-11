La coopération éducative Vietnam - Australie ouvre une nouvelle phase

La coopération éducative entre le Vietnam et l’Australie ouvre une nouvelle phase de développement, axée sur la formation de ressources humaines hautement qualifiées, la recherche, les technologies et l’innovation, comme l’a illustré le Forum "Tech Connect" tenu le 10 août à l’Université de technologie de Sydney (UTS).

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S'inscrivant dans le cadre de la visite d’État du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, en Australie, l’événement a réuni des représentants gouvernementaux, des universitaires, des instituts de recherche et des chefs d’entreprise, créant un espace de synergie entre l’éducation, les sciences, les technologies et l’investissement.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant en marge de l’événement, le ministre vietnamien de l’Éducation et de la Formation, Hoàng Minh Son, a souligné que la nouveauté de cette édition résidait dans le fait que les sciences et technologies, l’innovation, l’éducation et la formation ainsi que l’investissement étaient, pour la première fois, réunis dans un même cadre. Selon lui, la coopération éducative Vietnam - Australie, longtemps axée sur le soutien à la formation au Vietnam, notamment professionnelle, et l’accueil d’étudiants vietnamiens en Australie, devrait désormais évoluer vers un partenariat plus équilibré.

"La coopération en matière d’éducation et de formation entrera dans une nouvelle phase, en associant davantage la formation de ressources humaines hautement qualifiées dans les secteurs prioritaires aux sciences, aux technologies et à l’innovation", a-t-il déclaré. Les universités, instituts de recherche et entreprises des deux pays pourront ainsi renforcer leur coopération dans la formation, la recherche, le développement et la commercialisation de produits technologiques, notamment dans l’IA, les semi-conducteurs, les technologies quantiques, les énergies propres, les technologies médicales et la transformation numérique.

Luke Sheehy, directeur général d’Universities Australia, a souligné que l’éducation joue depuis longtemps un rôle central dans les relations économiques et les échanges entre les peuples entre l’Australie et le Vietnam. Selon lui, 30 des 38 universités membres de l’association ont déjà des accords de coopération avec des établissements vietnamiens, pour un total de plus de 200 accords dans divers domaines. Présentes au Vietnam depuis plus de deux décennies, les universités australiennes accueillent également chaque année de nombreux étudiants vietnamiens.

Les deux pays sont confrontés à des défis communs, notamment l’amélioration de la productivité, la formation de ressources humaines adaptées aux nouveaux métiers et l’adaptation aux mutations technologiques rapides. L’éducation joue ainsi un rôle clé dans la transition technologique et énergétique et la préparation des travailleurs aux emplois de demain. Les échanges du forum ont également montré que les frontières entre éducation, recherche et production tendent à s’estomper.

En marge du forum, près de 20 stands d’établissements, d’instituts et d’entreprises vietnamiens et australiens présentent de nouvelles technologies. L’IA y est appliquée à l’agriculture, à l’éducation, à la santé et aux nouveaux matériaux, illustrant le lien croissant entre formation technologique, recherche et besoins des entreprises.

Pour Layton Pike, vice-recteur de l’Université RMIT, présente au Vietnam depuis 26 ans et qui compte aujourd’hui plus de 28 000 anciens élèves, ce modèle permet aux étudiants vietnamiens d’obtenir des diplômes australiens tout en restant dans leur pays d’origine. Il favorise également une coopération accrue entre les universités, les groupes de recherche et les entreprises des deux pays. Selon lui, l’éducation ouvre la voie à l’investissement, au commerce et à l’innovation.

Dans cette perspective, Jane Tran, directrice du groupe éducatif TET, estime que la coopération éducative entre les deux pays évolue d’un modèle d’assistance et de transfert de compétences vers un modèle de "co-coopération et de co-développement". En s’appuyant sur l’expérience australienne en matière d’internationalisation de l’enseignement, le Vietnam aspire à devenir un centre éducatif régional capable d’attirer des étudiants internationaux.

Le forum "Tech Connect" met en lumière le rapprochement croissant entre l’État, les établissements d’enseignement et les entreprises. Dans le cadre du Partenariat stratégique global, l’éducation pourrait ainsi devenir un point de départ pour de nouvelles coopérations dans les sciences et technologies, l’innovation, l’investissement et le développement des ressources humaines.

VNA/CVN