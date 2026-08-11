Séisme : le Vietnam adresse ses condoléances à la Colombie

À la nouvelle des graves conséquences du séisme survenu le 10 août en Colombie, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a adressé, le 11 août 2026, un message de condoléances au président colombien Abelardo de la Espriella, ainsi qu’au gouvernement et au peuple colombiens.

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Photo : AA/VNA/CVN

Le même jour, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a également adressé un message de condoléances à son homologue colombien, Omar Bula Escobar.

Selon le Service géologique colombien, le séisme s'est produit lundi 10 août à 07h34 heure locale. Son épicentre se situait près de San José del Palmar, dans le département du Choco, à une profondeur de 96km.

Le bilan du séisme de magnitude 7,4 s'est élevé désormais à 132 morts et plus de 570 blessés, a indiqué le gouvernement colombien dans son dernier point de situation.

Selon le rapport préliminaire, 32 villes à travers le pays ont été gravement touchées, tandis que cinq capitales départementales, à savoir Pereira, Cali, Quibdo, Manizales et Armenia, restent en alerte rouge. Pereira a fait état de 60 morts, suivie de Cali avec 15, Quibdo avec huit et Manizales avec quatre, a précisé le rapport.

Au total, 86 bâtiments se sont effondrés, tandis que l'activité de sept aéroports a été suspendue en raison des dégâts.

VNA/CVN