Les vidéos verticales sont en train de transformer les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux se focalisent désormais massivement sur les vidéos courtes et verticales afin de tirer parti des habitudes de divertissement sur smartphone et d’inciter les utilisateurs à rester plus longtemps sur leurs plateformes.

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Nguyên Thành, ingénieur logiciel de 31 ans à Hanoï, raconte qu’il passe souvent près de deux heures chaque soir à faire défiler des Reels et des vidéos sur TikTok. En raison de la nature de son travail, qui l’oblige à passer toute la journée devant un écran, il n’éprouve guère le besoin de regarder de longs films. Il regarde de "courtes vidéos presque par réflexe et se retrouve souvent à constater que plusieurs heures se sont écoulées sans que je m’en aperçoive".

Selon le rapport Digital 2026 Vietnam, publié à la fin de 2025 par l’agence de communication We Are Social et le spécialiste des technologies de marketing Meltwater, les internautes vietnamiens âgés de 16 ans et plus consacrent en moyenne 12 heures et 40 minutes par semaine au visionnage de vidéos en ligne.

La vidéo constitue le principal format de divertissement en ligne en termes de temps passé, avec une durée une fois et demie supérieure à celle consacrée aux jeux vidéo, qui arrivent en deuxième position avec 8 heures et 21 minutes. L’accès à Internet se fait à 96,9% via un téléphone mobile, contre 54% via un ordinateur ou un ordinateur portable, ce qui contribue à la popularité croissante du format vidéo vertical, conçu pour les appareils mobiles.

"Aujourd’hui, sur notre plateforme, les commandes de vidéos longues sont très peu nombreuses", explique-t-il. "Les créateurs de contenu sont contraints de fragmenter les informations longues pour les adapter à un format vertical et court, ou de produire également des contenus verticaux afin de retenir l’attention des spectateurs", a souligné Nguyên Lac Huy, responsable de la Société de divertissement et de communication Schannel Network.

Il s’agit également d’une tendance mondiale qui s’est affirmée après l’essor fulgurant de TikTok vers 2019. Ensuite, Meta a lancé Reels en 2020, tandis que YouTube lançait à son tour Shorts.

À leurs débuts, ces formats ont suscité le scepticisme, voire l’agacement, de nombreux utilisateurs habitués aux vidéos horizontales - un format étroitement associé à la télévision, au cinéma et à YouTube. Certains jugeaient ces vidéos peu approfondies et estimaient qu’elles offraient une expérience de visionnage moins complète. Pourtant, quelques années plus tard, ce format est en train de transformer la manière dont des milliards de personnes consomment des contenus en ligne.

Photo créée à l'aide de l'IA.

Selon le centre de recherche Pew, 63% des adolescents aux États-Unis utilisent TikTok, dont un sur cinq "presque en permanence". Meta a indiqué que les utilisateurs d’Instagram consacraient plus de la moitié de leur temps passé sur la plateforme à Reels, estimant que les vidéos verticales pourraient rapporter environ 50 milliards de dollars de revenus pour le groupe. À la fin de 2025, YouTube a annoncé que Shorts enregistrait 200 milliards de vues par jour et générait davantage de revenus par heure de visionnage que les vidéos classiques.

Cependant, cette tendance a également des effets négatifs sur de nombreux utilisateurs. Selon plusieurs études, les vidéos courtes habitueraient les spectateurs à un flux continu de stimulations dopaminergiques, ce qui pourrait réduire leur capacité à maintenir leur attention sur de longues périodes. Les experts estiment que les vidéos verticales continueront de dominer, mais que les contenus devraient évoluer vers davantage de diversité, plutôt que de privilégier systématiquement les formats courts et rapides.

"Les vidéos courtes resteront dominantes, mais nous constatons qu’une partie des utilisateurs attend des contenus plus longs et plus approfondis en format vertical", explique M. Huy, ajoutant que des essais de vidéos verticales de six à huit minutes ont réussi à captiver l’attention du public.

Texte et photo : Vân Anh/CVN