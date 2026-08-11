La VEPH en Allemagne pour développer l’édition et les ressources pédagogiques numériques

Une délégation de la Maison d’édition de l’éducation du Vietnam (VEPH) effectue, du 8 au 14 août, une visite de travail en Allemagne afin de s’inspirer de modèles avancés de production et de distribution de livres et de ressources pédagogiques numériques.

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Photo : Thu Hang/VNA/CVN

Durant son séjour, la délégation a rencontré le Professeur et docteur Dang Hoàng Linh, chargé d’affaires de l’ambassade du Vietnam à Berlin, des responsables de l’ambassade ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne de Berlin, afin de discuter du programme de la délégation ainsi que de l’enseignement et de l’apprentissage de la langue vietnamienne en Allemagne.

Le Professeur associé et docteur Nguyên Van Tùng, membre du Conseil des membres de la VEPH, a déclaré que la délégation espérait découvrir les nouvelles technologies de distribution de publications numériques et de ressources pédagogiques électroniques, ainsi que les dernières tendances de l'édition en Allemagne, afin de contribuer à l'élaboration de la stratégie de la VEPH.

Il a exprimé l’espoir que l’ambassade du Vietnam en Allemagne continuerait d’aider la VEPH à nouer des partenariats avec l’Allemagne, grande puissance de l’édition et de l’édition numérique, notamment dans les domaines de la transformation numérique de l’édition et de l’éducation, de la gestion des données relatives aux manuels scolaires, de la normalisation des données dans l’édition numérique et l’éducation, ainsi que des nouvelles méthodes d’édition.

Ces efforts, a-t-il souligné, contribueraient à améliorer l'efficacité de l'enseignement et de l'apprentissage et à répondre à la demande croissante des enseignants et élèves vietnamiens pour des publications numériques et des ressources pédagogiques électroniques.

Le Professeur Dang Hoàng Linh a réaffirmé l’engagement de l’ambassade du Vietnam à promouvoir la diplomatie culturelle et à faire connaître les valeurs culturelles vietnamiennes dans le monde, tout en s’inspirant des réalisations culturelles de l’humanité pour bâtir une culture vietnamienne avancée et imprégnée d’identité nationale. Cette démarche s’inscrit dans la Stratégie de diplomatie culturelle à l’horizon 2030, avec une vision à l’horizon 2045, approuvée par le gouvernement en juillet dernier.

La conseillère Ha Thi Lam Hông, cheffe du bureau des sciences et technologies de l'ambassade, a souligné l'importance d'une participation aux deux plus grands salons du livre annuels d'Allemagne, à Francfort et à Leipzig. Une telle participation permettrait aux éditeurs vietnamiens d'accéder à de nouvelles technologies de production et à de nouveaux formats d'édition, tout en tissant des liens avec des éditeurs internationaux.

Elle a également proposé de renforcer la coopération en matière de protection et de cession des droits d’auteur, ainsi que de traduction d’ouvrages de recherche de valeur en provenance du Vietnam et de l’Allemagne, sans oublier les livres consacrés aux sciences, aux technologies, à l’éducation et à la diffusion des connaissances.

La délégation s’est également entretenue avec des responsables de l’ambassade et des représentants de la communauté vietnamienne au sujet de l’enseignement et de l’apprentissage de la langue vietnamienne auprès des jeunes Vietnamiens vivant en Allemagne.

Nguyên Thu Loan, fondatrice et responsable de l'école de langue vietnamienne AWO au sein du centre multiculturel Bayouma-Haus (dans le quartier berlinois de Friedrichshain-Kreuzberg), a partagé ses 17 années d'expérience dans l'enseignement du vietnamien aux jeunes de la deuxième génération de Vietnamiens en Allemagne. Elle a exprimé l'espoir de voir élaborer une série de manuels adaptée aux Vietnamiens de l'étranger, intégrant l'éducation familiale ainsi que les valeurs et les codes de conduite traditionnels vietnamiens, afin de promouvoir la culture et les traditions du pays et de renforcer les liens intergénérationnels au sein de la diaspora.

Le Professeur Nguyên Van Tung a salué les contributions de la communauté, affirmant que la VEPH en tiendrait compte lors de l’élaboration de projets d’ouvrages et de plateformes numériques destinés à aider les Vietnamiens de l’étranger à apprendre la langue, ainsi qu’à découvrir l’histoire, la culture et la géographie du Vietnam, grâce à une combinaison de supports traditionnels et de technologies numériques.

Dans le cadre de sa visite, la délégation de la VEPH travaillera avec Westermann et Cornelsen, deux éditeurs allemands renommés de manuels et de matériel pédagogique basés à Berlin. Elle se rendra également à l’Université d’Erfurt, en Thuringe, avant de rencontrer, à Francfort-sur-le-Main, les représentants de l’Association des éditeurs et libraires allemands et du comité d’organisation de la Foire du livre de Francfort.

VNA/CVN