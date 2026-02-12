Têt : les aéroports de Nôi Bài et de Tân Son Nhât pris d’assaut

Les aéroports de Nôi Bài (Hanoï) et de Tân Son Nhât (Hô Chi Minh-Ville) s’attendent à accueillir un nombre record de passagers pendant le Nouvel An lunaire (Têt), la plus grande fête traditionnelle du peuple vietnamien.

Photo : VNA/CVN

L’aéroport international de Nôi Bài devrait accueillir plus de 725.000 passagers durant sept jours précédant le Têt (du 10 au 16 février), soit une augmentation de 16%, et 4.467 vols, en hausse de 12,5% par rapport à la même période en 2025.

Un premier pic d’affluence devrait atteint le 28e jour du 12e mois lunaire (14 février), avec plus de 116.000 passagers et 674 vols.

La période suivant le Têt devrait connaître une plus grande fréquentation, avec 737.272 passagers (en hausse de 12%) et 4.530 vols (en hausse de 15,8%) par rapport à la même période en 2025.

Le record d’affluence devrait être établi le 6e jour du premier mois lunaire (22 février), avec 117.298 passagers attendus et 676 vols.

L’aéroport international de Tân Son Nhât s’attend à accueillir en moyenne environ 145.000 passagers par jour pendant les vacances du Nouvel An lunaire du Cheval 2026, avec un pic à 165.000 passagers par jour. La période de forte affluence devrait s’étendre du 14 au 22 février.

Il devrait gérer environ 340 vols internationaux et 600 vols intérieurs par jour, soit une augmentation de 25% par rapport à son plan de vols actuel (754 vols/jour) et de 7% par rapport à la même période en 2025.

Les deux jours les plus chargés avant le Têt seraient les 13 et 14 février (26e et 27e du 12e mois lunaire), avec environ 1.017 vols prévus, et après le Têt, les 22 et 23 février (6e et 7e du premier mois lunaire), avec environ 1.025 vols.

Il est conseillé aux passagers d’arriver deux à trois heures avant le départ, d’utiliser le VNeID de niveau 2 au lieu de documents physiques, de limiter les déplacements en véhicules privés et de privilégier les transports en commun.

Des enquêtes menées auprès des compagnies aériennes et des opérateurs de bus interprovinciaux montrent que, malgré l’ajout de trajets et l’augmentation des capacités, la plupart des services affichent complet les jours de forte affluence proches du Têt et pendant la période de retour après les vacances.

Les autorités ont émis des directives enjoignant les compagnies de transport à assurer la fluidité du trafic, à maintenir l’ordre et la sécurité, et à minimiser les embouteillages et les accidents de la route pendant le Têt et les fêtes printanières.

VNA/CVN