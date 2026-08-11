Le Vietnam remet une aide de 100 milliards de dôngs à Cuba

La cérémonie de remise symbolique de l’aide d’un montant de 100 milliards de dôngs (3,8 millions de dollars) a été organisée à Hanoï par le Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne, en coordination avec l’ambassade de Cuba au Vietnam, à l’occasion du 100e anniversaire de la naissance de Fidel Castro Ruz (13 août 1926 - 13 août 2026).

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Cette aide a été mobilisée dans le cadre du Mois humanitaire 2026, en vue de soutenir le peuple cubain. S’exprimant lors de la cérémonie, la présidente du Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne, Dô Thi Thu Thao, a souligné que cette aide constituait une expression de l’affection, de la solidarité et de la reconnaissance du peuple vietnamien envers le peuple cubain. Elle représente également, selon elle, la continuité d’une amitié cultivée par plusieurs générations.

Photo : VNA/CVN

La visite de Fidel Castro dans la zone libérée de Quang Tri en 1973, ainsi que sa déclaration selon laquelle Cuba était prêt à donner son sang pour le Vietnam, sont devenues des symboles de la solidarité et de l’amitié entre les deux peuples.

Selon Dô Thi Thu Thao, le peuple cubain continue de faire face à de nombreuses difficultés dans sa vie quotidienne. L’aide vietnamienne constitue ainsi non seulement un soutien matériel, mais également un témoignage de solidarité et de reconnaissance envers le peuple cubain, ainsi qu’une nouvelle expression de l’amitié établie et consolidée par de nombreuses générations.

La présidente de la Croix-Rouge vietnamienne a affirmé que, par l’intermédiaire de l’ambassade de Cuba au Vietnam, son organisation transmettait au peuple cubain le message selon lequel le peuple vietnamien resterait à ses côtés. Elle a également souligné que l’action humanitaire ne connaissait pas de frontières et que la solidarité humaine ne pouvait être limitée par la distance géographique.

L’ambassadeur de Cuba au Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, a exprimé son émotion face aux messages de solidarité et d’affection exprimés par ce soutien. Il a indiqué que cette aide intervenait alors que Cuba était confronté à de nombreuses difficultés et constituait une manifestation de la solidarité du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens envers Cuba.

Au-delà de sa valeur matérielle, cette aide représente également un message d’encouragement du Vietnam, contribuant à atténuer les effets des difficultés sur la vie de la population cubaine. Sa remise à la veille de la célébration du centenaire de la naissance de Fidel Castro revêt, selon l’ambassadeur, une signification particulière.

L’ambassadeur a également rappelé le programme de soutien au peuple cubain lancé en 2025 par le Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne et le Front de la Patrie du Vietnam, exprimant sa profonde reconnaissance pour les actes de solidarité du peuple vietnamien.

À cette occasion, Rogelio Polanco Fuentes a remis au Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne une œuvre d’art intitulée "Fidel Castro Ruz - Cuba dans le cœur des Vietnamiens", composée de plus de 6.600 petites photographies.

VNA/CVN