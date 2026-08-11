Hô Chi Minh-Ville intégrera l’IoT dans les infrastructures de transport intelligent

Hô Chi Minh-Ville étudiera l’intégration de systèmes de capteurs de l’Internet des objets (IoT) et de dispositifs de surveillance intelligents dans les projets d’infrastructures de transport, tout en appliquant l’IoT pour assurer l’ordre et la sécurité de la circulation, ainsi que pour prévenir, détecter et traiter les infractions.

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Photo : Tiên Luc/VNA/CVN

Afin d’accélérer l’application de l’IoT dans le domaine des transports intelligents, le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a chargé le Département municipal de la Construction de piloter l’application de l’IoT dans la construction, la gestion, l’exploitation et la maintenance des infrastructures de transport. Ce service est également chargé de revoir et de proposer l’intégration de systèmes de capteurs IoT et de dispositifs de surveillance intelligents dans les projets de construction, de rénovation et de modernisation des ouvrages de transport dans la ville.

Parallèlement, le Département de la science et de la technologie dirigera la recherche, l’expérimentation, l’innovation et la maîtrise des technologies de pointe, notamment l’Iot, l’intelligence artificielle (IA) et le Big Data dans les transports urbains, tout en soutenant les entreprises et les institutions universitaires dans la production locale d'équipements et de plateformes IoT.

Sur le plan financier, le Département des finances collaborera avec les entités concernées pour établir des mécanismes de mobilisation de ressources, privilégiant les partenariats public-privé (PPP) ainsi que les aides extérieurer pour des projets de l’application de l’IoT dans le transport. Des directives précises seront également élaborées pour garantir le financement de l’entretien régulier des équipements IoT une fois ceux-ci déployés sur le terrain.

Parallèlement, la Police municipale coordonnera le partage et l’exploitation des données IoT issues des caméras, des capteurs et des systèmes de surveillance afin de servir la gestion de l’État et de garantir la sécurité et l’ordre publics. Elle participera également à l’élaboration et à la mise en œuvre de solutions visant à assurer la cybersécurité, la sécurité de l’information et la protection des données personnelles au sein des systèmes IoT dédiés aux transports.

L'efficacité de ce système reposera sur une connectivité fluide et un partage de données entre les systèmes. À cet effet, le Centre de transformation numérique de la ville travaillera de concert avec les autorités nationales pour interconnecter les plateformes IoT avec l'entrepôt de données partagées de la métropole.

Au niveau local, les Comités populaires des communes, quartiers et zones administratives spéciales devront donner la priorité à la mise en œuvre et à la coordination des projets informatiques sur leur territoire intégrant des logiciels et applications liés à l’IoT dans les transports intelligents, notamment les caméras de circulation et de sécurité publique ainsi que les dispositifs de comptage des flux. Ils devront partager les données avec le Département de la Construction, la Police municipale et les organismes concernés.

L’intégration de l’IoT dans les infrastructures de transport et la connexion des données issues des équipements installés sur le terrain contribueront à améliorer l’efficacité de la gestion, de l’exploitation et de la maintenance des ouvrages, tout en permettant à Hô Chi Minh-Ville de perfectionner progressivement son système de transport intelligent.

VNA/CVN