Déclaration en ligne obligatoire pour certains passagers à Tân Son Nhât

Le Département vietnamien de l’immigration a officiellement mis en place une obligation de déclaration en ligne pour certains groupes de passagers effectuant les formalités à l’aéroport international de Tân Son Nhât, à Hô Chi Minh-Ville.

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Photo : VNA/CVN

Depuis le 15 avril, tous les passagers de nationalité étrangère et les Vietnamiens résidant à l’étranger (Viêt kiêu) utilisant un visa pour entrer au Vietnam via le poste-frontière de Tân Son Nhât doivent compléter une déclaration électronique.

Les citoyens vietnamiens titulaires d’un passeport vietnamien continuent d’appliquer la procédure habituelle et ne sont pas concernés par cette obligation.

Par ailleurs, les passagers internationaux en transit à Tân Son Nhât, sans entrée sur le territoire vietnamien, sont également exemptés.

Les autorités recommandent aux passagers de compléter leurs informations personnelles avant le départ afin de garantir un voyage fluide.

Un portail officiel a été mis en place à l’adresse prearrival.immigration.gov.vn, accessible depuis mobile ou ordinateur. Sur ce portail, les passagers renseignent leurs informations personnelles, leur itinéraire de vol ainsi que le motif de leur entrée. Le système garantit un haut niveau de sécurité des données conforme aux normes internationales.

À défaut, des codes QR sont disponibles dans le terminal international pour permettre aux passagers de remplir les informations sur place. Après soumission, un code QR de confirmation est généré et doit être présenté aux agents du contrôle au poste-frontière.

Cette réforme a reçu le soutien des compagnies aériennes, qui ont rapidement informé les passagers dès la réservation et l’enregistrement.

VNA/CVN