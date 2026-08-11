L’événement "Transformation numérique du secteur bancaire 2026" se tiendra à Hanoi

La Banque d’État du Vietnam (BEV) a annoncé mardi 11 août l’organisation de l’événement "Transformation numérique du secteur bancaire 2026", placé sous le thème "La banque intelligente à l’ère des données et de l’IA".

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Photo : VNA/CVN

Cet événement annuel, qui se tiendra les 18 et 19 août 2026 au Centre d’exposition international ICE, à Hanoï, devrait attirer environ 324 délégués et réunir 21 stands représentant des établissements de crédit, des prestataires de services d’intermédiation de paiement et des entreprises technologiques.

Lê Anh Dung, directeur adjoint du Département des paiements de la BEV, a déclaré que le thème de l’événement de cette année visait non seulement à positionner le secteur bancaire vietnamien dans une phase de développement façonnée et portée par les données et l’IA, mais aussi à refléter l’esprit de la résolution n°57/NQ-TW du Politburo et des directives gouvernementales sur la transformation numérique nationale, qui considèrent le développement de l’IA et de l’économie des données comme une priorité majeure et un élément clé.

"À travers cet événement, le secteur bancaire souhaite affirmer un message clé : la transformation numérique ne relève pas uniquement de la technologie ; il s’agit fondamentalement de servir les gens. Les données et l’IA ne sont que des outils ; l’objectif ultime demeure d’offrir aux clients une commodité et une expérience supérieures, tout en créant une valeur tangible pour la société", a-t-il souligné.

Nguyên Xuân Hai, rédacteur en chef par intérim du journal Banking Times, a affirmé qu’en tant que moteur de l’économie, le secteur bancaire a constamment joué un rôle de pionnier dans le processus national de transformation numérique.

Les réalisations accomplies ont non seulement transformé en profondeur les opérations internes du secteur, mais ont également donné une impulsion puissante, apportant des avantages concrets au public, aux entreprises et à l’économie dans son ensemble.

La marque la plus distinctive et l’indicateur le plus clair de ce succès est la révolution du paiement sans espèces. À ce jour, la majorité des services bancaires sont assurés via des canaux numériques, de nombreuses banques voyant 95 % de leurs transactions s’effectuer par voie numérique, a-t-il indiqué.

Au cours du premier semestre 2026, les activités de paiement sans espèces ont continué d’afficher une croissance positive par rapport à la même période en 2025, avec un volume total de transactions dépassant les 15 milliards et une valeur totale supérieure à 190 billiards de dôngs, soit une hausse de 34,28% en volume et de 12,24% en valeur, a-t-il fait savoir.

Afin de favoriser un environnement juridique transparent et flexible, propice à une application vigoureuse de la science et de la technologie ainsi qu’à la transformation numérique du secteur bancaire, Hoàng Minh Tiên, directeur adjoint du Département des technologies de l’information de la BEV, a indiqué que la BEV avait suivi le principe selon lequel les institutions doivent montrer la voie pour ouvrir la porte à l’innovation.

La BEV a progressivement rationalisé le cadre juridique pour lever les obstacles et promouvoir l’adoption des technologies de l’information, la transformation numérique et les paiements sans numéraire.

VNA/CVN