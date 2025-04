Les nouveaux comptes atteignent leur plus haut niveau



Les investisseurs nationaux au Vietnam ont ouvert 387.610 nouveaux comptes titres au premier trimestre 2025, malgré une légère baisse de 3,5 % par rapport à la même période l'an dernier, selon la Société vietnamienne de dépôt et de compensation de valeurs mobilières (VDSC).

La VDSC a indiqué que le nombre net de nouveaux comptes, calculé comme la différence entre les comptes ouverts et les comptes clôturés, a fortement augmenté en mars, atteignant 157 380 comptes. Cette hausse marque la performance la plus solide en six mois.

Les investisseurs nationaux individuels ont contribué de manière significative, avec 157 001 nouveaux comptes, soit le chiffre le plus élevé sur la même période.

Si les investisseurs nationaux individuels ont affiché une activité remarquable, les investisseurs institutionnels ont également suivi avec une ouverture nette de 188 nouveaux comptes en mars, dépassant les 61 comptes ouverts en février.

En conséquence, le nombre total de nouveaux comptes ouverts par les investisseurs nationaux a atteint 157 189 rien qu'en mars, portant le total cumulé des comptes enregistrés dans le pays à près de 9,64 millions.

Par ailleurs, les investisseurs étrangers n'ont ouvert que 191 nouveaux comptes titres en mars, soit une légère augmentation de 63 comptes par rapport au mois précédent. Parmi eux, 188 comptes ont été ouverts par des investisseurs étrangers individuels, le reste appartenant à des investisseurs étrangers institutionnels.

Au premier trimestre, le nombre total de comptes ouverts par les investisseurs étrangers s'est élevé à 479, portant le nombre cumulé à 48.259. Le marché boursier vietnamien compte désormais près de 9,69 millions de comptes de trading.

Cette reprise des nouveaux comptes s'inscrit dans un contexte de sentiment globalement positif sur le marché, qui a maintenu sa trajectoire ascendante tout au long du mois de mars.

À la fin de la dernière séance de bourse de mars, l'indice VN de la Bourse de Hô-Chi-Minh-Ville (HoSE) a clôturé à 1 306,86 points, en légère hausse de 0,11 % par rapport à février. L'indice VN30, qui suit les 30 plus grandes valeurs en termes de capitalisation boursière, a également progressé de 0,55 %. En revanche, l'indice VNAllshare a enregistré une baisse de 1,05%.

La liquidité du marché a enregistré une croissance notable en mars, avec un volume moyen de transactions dépassant 878 millions d'actions par jour et une valeur moyenne des transactions dépassant 20 800 milliards de dôngs (798,8 millions de dollars), soit une hausse de 33,2% en volume et de 31,83 % en valeur par rapport à février.

Le mois dernier, les investisseurs étrangers ont négocié plus de 97 100 milliards de dôngs, représentant plus de 12,78% du volume total des transactions du marché. Néanmoins, ils ont enregistré des ventes nettes totalisant plus de 9 560 milliards de dôngs au cours de cette période.

Le retour des capitaux étrangers

Un récent rapport de SGI Capital a mis en évidence une possible reprise des flux de capitaux étrangers sur le marché boursier vietnamien au cours du second semestre.

Ces perspectives optimistes font suite à plusieurs difficultés économiques, notamment celles découlant des politiques tarifaires inattendues annoncées par le président américain Donald Trump, qui ont fortement impacté le moral des investisseurs.

Les effets immédiats de la hausse des droits de douane se sont traduits par une chute brutale des cours boursiers, les investisseurs nationaux et étrangers ayant réagi en vendant leurs actions.

Le sentiment dominant des investisseurs est à la prudence, compte tenu de l'incertitude qui pèse sur la stabilité économique du Vietnam, notamment concernant ses entreprises exportatrices, et des conséquences indirectes sur l'emploi et la consommation, liées à la réduction de la taille opérationnelle des entreprises d'investissement direct étranger (IDE).

L'analyse de SGI Capital suggère qu'au cours des deux prochains mois, le choc initial de ces modifications tarifaires devrait se dissiper à mesure que le marché s'ajuste.

"Nous pensons que les risques liés aux droits de douane affectant les investisseurs sont rapidement intégrés dans les cours boursiers et qu'ils s'atténueront progressivement au cours des deux prochains mois", a déclaré SGI Capital dans son rapport.

"Au second semestre de cette année, les capitaux étrangers devraient revenir pour des achats nets, portés par des valorisations attractives et le passage anticipé au statut de marché émergent".

Si les négociations sur les droits de douane aboutissent, aboutissant à des réductions entre 10% et 20%, la dynamique de croissance des exportations et les flux d'IDE pourraient se stabiliser, dissipant ainsi certaines inquiétudes concernant une contraction économique.

En cas de hausse des droits de douane supérieure à 20%, le gouvernement vietnamien devrait mettre en œuvre des mesures de relance nationales plus fortes. Celles-ci pourraient inclure des baisses de taux d'intérêt, des initiatives d'allègement fiscal et des programmes de dépenses publiques destinés à soutenir les entreprises locales, à absorber la main-d'œuvre affectée par la baisse des exportations et à atteindre des objectifs de croissance économique robustes.

SGI Capital souligne la nécessité de considérer ces turbulences boursières comme une opportunité d'investissement potentielle. Les récentes baisses ont ramené les valorisations boursières à des niveaux historiquement bas, suscitant l'intérêt pour les perspectives d'investissement à long terme.

