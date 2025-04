FTSE Russell loue le Vietnam pour les nouvelles réformes du marché boursier

Selon le récent classement du marché boursier annoncé par le FTSE Russell, l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’indices et de solutions de référence, la Bourse vietnamienne n’a pas encore été réaffectée au statut de marché émergent secondaire (Secondary Emerging Market).

Photo : BCP/CVN

Ainsi, le marché vietnamien reste classé parmi les marchés frontières (Frontier Markets). Cependant, cette société de LSEG (London Stock Exchange Group) a salué de nombreuses nouvelles réformes des organes compétents vietnamiens pour rendre le marché plus ouvert et attractif pour les investisseurs étrangers.

En novembre 2024, le ministère vietnamien des Finances a élaboré la circulaire N°68/2024 en vigueur depuis le 2 novembre 2014, selon laquelle les investisseurs étrangers peuvent effectuer des transactions d’achat d’actions sans avoir besoin de fonds suffisants lors de la passation des ordres.

Auparavant, les investisseurs devaient avoir suffisamment de fonds disponibles sur leur compte avant de passer un ordre.

Avec cette réforme, FTSE Russell continue de surveiller le marché boursier vietnamien et prendra note des commentaires du marché sur le modèle de paiement Non-Prefunding - NPF et la gestion des transactions échouées.

Selon l’évaluation de FTSE Russell, la Bourse vietnamienne n’a pas encore satisfait aux critères de "settlement cycle" (DvP) et de "Settlement - costs associated with failed trades". Ces deux critères sont actuellement classés comme "restreints".

Par conséquent, le Vietnam demeure sur la liste d’attente pour une éventuelle reclassification en marché émergent secondaire par FTSE Russell. Sa situation sera examinée lors de l’examen en septembre 2025.

Le 27 février à Hanoï, le vice-ministre vietnamien des Finances, Nguyên Duc Chi, a affirmé lors d’une séance de travail avec des représentants de FTSE Russell et des responsables des sociétés BlackRock et SSI que son ministère et la Commission d’État des valeurs mobilières mettront en place des conditions favorables pour l’introduction de nouveaux produits innovants sur le marché boursier vietnamien, afin d'attirer davantage d'investisseurs.

Pour stimuler le développement du marché boursier et du marché des capitaux dans les années à venir, il a souligné l’importance de renforcer le cadre juridique. Cette démarche englobe la révision des textes d’application de la Loi sur les valeurs mobilières amendée de 2024, ainsi que la mise en œuvre simultanée des mesures prévues dans la Stratégie de développement du marché boursier à l’horizon 2030, approuvée par le Premier ministre.

La directrice des politiques et méthodologies des indices pour la région Asie-Pacifique chez FTSE Russell, Wanming Du, a recommandé d’établir des rencontres régulières avec les investisseurs institutionnels étrangers et les acteurs du marché qui devraient permettre de recueillir des retours d’expérience précieux, d’évaluer les évolutions du marché boursier vietnamien et de définir des plans de soutien adaptés pour son développement futur, ainsi que pour celui du marché des capitaux vietnamien.

Depuis novembre 2024, le Vietnam a supprimé l’exigence de préfinancement pour les transactions boursières, remplissant ainsi un critère important pour passer de marché frontalier à marché émergent, potentiellement plus tard cette année. Le pays est sur la liste de surveillance depuis 2018. Si elle est mise en œuvre, FTSE Russell estime qu’une mise à niveau de la désignation pourrait apporter 6 milliards de dollars, soit plus de 1% du PIB, en flux d’investissements étrangers dans le pays.

VNA/CVN