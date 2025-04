Le nécessaire virage vert des coopératives vietnamiennes pour un développement durable

>> Les femmes rurales à l’avant-garde de la transformation numérique

>> La "révolution" de la pensée qui propulse les agriculteurs vers la prospérité

>> Dông Thap promeut la consommation des produits OCOP

Photo : VNA/CVN

La présidente de l'ACV, Cao Xuân Thu Vân, a souligné la tendance inévitable pour les coopératives vietnamiennes d'embrasser des modèles de production propre, d'appliquer les technologies, de garantir la traçabilité et de participer au marché des crédits carbone face aux enjeux environnementaux.

Fortes de plus de 33.500 entités, principalement agricoles et mobilisant 3,8 millions d'agriculteurs, les coopératives sont au cœur de l'économie collective, consolidant les liens de production et l'efficacité des chaînes de valeur.

Bùi Anh Tuân, directeur du Département du développement de l'entreprise privée et de l'économie collective du ministère des Finances, a plaidé pour un cadre politique solide afin de faciliter leur accès aux ressources essentielles.

La Loi sur les coopératives de 2023 institutionnalise huit groupes de mesures clés, notamment des incitations en matière de foncier, fiscalité, crédit, assurance et technologie, pour les organisations économiques collectives engagées dans l'économie verte et la protection de l'environnement.

Photo : vneconomy.vn/CVN

La loi prévoit notamment des exonérations ou des réductions d'impôt sur les sociétés pour les groupements coopératifs intégrés aux chaînes de valeur ou aux clusters sectoriels liés à l'économie verte, circulaire et de la connaissance. De plus, les coopératives agricoles bénéficieront d'un accès prioritaire aux financements, semences et technologies pour leur transition vers l'agriculture biologique.

Pour l'économiste Cân Van Luc, le développement et la contribution accrue des coopératives à l'économie passent impérativement par l'intégration des stratégies de développement vert aux plans socio-économiques à tous les niveaux. Il envisage une contribution de l'économie collective de 4 à 5% au PIB d'ici 2030 comme objectif réaliste.

VNA/CVN