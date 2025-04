Appel à l’investissement pour des projets dans la zone économique Chân Mây - Lang Cô

Photo : VNA/CVN

Les projets concernent, entre autres, la construction du quai n° 6 du port de Chân Mây ; d’une aire de repos de type 1 sur la Nationale 1A au km 888+650 ; d’un parking et d’une zone de services de soutien au port de Chân Mây ; de la zone urbaine de Chân Mây ; de logements sociaux destinés aux travailleurs et aux personnes à bas revenus ; de l’usine de traitement des eaux de Lôc Thuy ; de la zone touristique de Lang Cô ; de la zone écotouristique de Bai Ca ; du complexe balnéaire de Lang Cô ; et du complexe touristique, urbain et de villégiature du lagon de Lâp An. Ces projets comprennent également l’investissement, la construction et l’exploitation d’infrastructures du parc industriel n° 2, ainsi que des zones franches de Chân Mây n° 1 et n° 2.

Implantée sur une superficie de 27.108 ha, la zone économique Chân Mây - Lang Cô comprend cinq zones fonctionnelles principales : une zone portuaire, une zone industrielle, une zone franche, une zone urbaine et une zone touristique.

La ville de Huê ambitionne de faire de la zone économique Chân Mây - Lang Cô une zone urbaine moderne d’une superficie totale de 447 km2. Elle devrait devenir une zone urbaine, industrielle et portuaire verte et l'un des grands et modernes centres de commerce international du Centre, étroitement liée à la ville de Dà Nang. Il est prévu qu'elle devienne une cité municipale ou une ville d’ici 2045.

VNA/CVN