La coopération économique Vietnam - Chine maintient sa dynamique de croissance

Le commerce bilatéral entre le Vietnam et la Chine a dépassé les 200 milliards de dollars pendant quatre années consécutives, témoignant du développement constant des liens économiques et commerciaux entre les deux pays, a fait savoir jeudi 10 avril à la presse à Pékin le porte-parole du ministère chinois du Commerce, He Yongqian.

>> La coopération entre le Guangxi et des localités vietnamiennes en plein essor

>> La visite d’État du leader Xi Jinping au Vietnam revêt une grande importance

Photo : VNA/CVN

Le porte-parole du ministère chinois du Commerce, He Yongqian, a affirmé que la coopération économique et commerciale entre les deux pays avait connu un développement stable ces dernières années. Depuis 2004, la Chine est le premier partenaire commercial du Vietnam, et depuis 2016, le Vietnam est devenu le premier partenaire commercial de la Chine au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

En 2024, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 260,65 milliards de dollars, soit une hausse de 13,5% sur un an. Le Vietnam demeure une destination clé pour les investissements directs étrangers (IDE) chinois, les entreprises chinoises y ayant investi plus de 2,5 milliards de dollars la même année, maintenant un taux de croissance soutenu.

Le porte-parole a souligné que la Chine est prête à collaborer étroitement avec le Vietnam pour mettre en œuvre avec sérieux les importantes visions communes définies par les hauts dirigeants des deux partis et des deux pays.

Ces efforts visent à approfondir la construction d’une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique, et à améliorer encore la qualité et l’efficacité de la coopération économique et commerciale bilatérale au bénéfice de leurs populations.

VNA/CVN