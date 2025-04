Quang Ngai

La raffinerie de Binh Son certifiée pour produire du carburant d'aviation durable

L'information a été récemment publiée par BSR, qui gère et exploite la raffinerie de Dung Quât. La certification qu’elle a obtenue est ISCC CORSIA, pour les activités de mélange, de production, de stockage et de commercialisation de carburant d’aviation durable, valable du 31 mars 2025 au 30 mars 2026.

Il s’agit d’une certification destinée aux producteurs de carburant d’aviation durable qui respectent les normes du Programme de compensation et de réduction des émissions de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA). Ce programme a été mis en place par l’Organisation de l’aviation civile internationale, qui exige que les pays mettent en œuvre la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de CO 2 des vols internationaux chaque année depuis 2019.

Le carburant d’aviation durable coûte 2 à 6 fois plus cher que le carburant traditionnel JET A1 et est considéré comme l’option de réduction des émissions la plus prometteuse pour que l’industrie aéronautique atteigne son engagement de zéro émission nette (Net Zero) d’ici 2050.

Avant BSR, sept établissements vietnamiens avaient obtenu cette certification. Il s’agit principalement des sociétés commerciales, selon le site officiel de l’ISCC. Outre la fourniture d’un "ticket" d’entrée sur le marché, les entreprises certifiées peuvent vendre des crédits carbone.

En outre, BSR a également obtenu la certification relative aux énergies renouvelables (ISCC EU) selon les normes européennes. Pour obtenir la certification, depuis le début de 2024, BSR a modernisé son système d’équipements, mis en place un système de gestion conforme aux normes ISCC et travaillé avec des experts étrangers afin de garantir le respect intégral des procédures d’évaluation rigoureuses.

Selon Nguyên Viêt Thang, directeur général de BSR, la certification ouvre des opportunités d’exportation vers le marché de l’UE. Cela aide les entreprises à élargir leur marché, à accroître leur avantage concurrentiel et à attirer les investissements internationaux, a-t-il indiqué.

L’ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) est un système de certification de la durabilité reconnu mondialement, appliqué à la biomasse agricole et forestière, aux déchets biologiques, aux matériaux recyclés et aux énergies renouvelables. Actuellement, plus de 13.000 certifications ont été délivrées dans plus de 130 pays.

Outre les deux certifications mentionnées ci-dessus, une autre certification courante au Vietnam est ISCC PLUS, qui est destinée au marché volontaire, avec des exigences flexibles en matière de traçabilité et des exigences moins strictes en matière de réduction des émissions.

NDEL/VNA/CVN