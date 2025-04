Un média tchèque apprécie les prometteuses perspectives de coopération économique avec le Vietnam

Le quotidien tchèque Nasepravda a chaleureusement salué le récent approfondissement des liens entre la République tchèque et le Vietnam, soulignant le potentiel accru d'investissement pour les entreprises tchèques au sein de l'une des économies les plus dynamiques de la région Asie-Pacifique.

Dans un éditorial publié le 10 avril, le principal journal de gauche de la République tchèque a mis en exergue l'élévation récente des relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique. Cette décision, actée lors de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en République tchèque en janvier dernier, témoigne de l'importance que le Vietnam accorde à ses relations avec ce pays européen et de son ambition d'attirer un volume croissant d'investissements tchèques.

Photo : capture de l'écran/CVN

Nasepravda a également rappelé que, malgré un contexte mondial difficile en 2024, le Vietnam a enregistré des succès économiques, sociaux et diplomatiques notables. Son économie a connu un redressement significatif, affichant une croissance supérieure à 7%, soit plus du double de la moyenne mondiale. Cette forte reprise de l'année précédente a constitué une base solide pour la croissance de l'année en cours, le gouvernement vietnamien ayant fixé un objectif de croissance du PIB supérieur à 8%, précise le quotidien tchèque.

Dans un contexte mondial complexe et en constante évolution, le Vietnam a non seulement affiché une croissance économique remarquable, mais a également, sous la conduite du Parti communiste du Vietnam, consolidé son influence régionale et internationale.

L'article met en lumière les synergies économiques florissantes entre le Vietnam et la République tchèque, thème central d'un récent forum d'affaires. Le Premier ministre vietnamien a salué les investissements significatifs du groupe tchèque Sev.en Global Investments et de Skoda Auto au Vietnam, tout en appelant à une intensification de la coopération dans des domaines d'avenir tels que les infrastructures vertes et énergétiques, les secteurs émergents, les sciences et technologies, l'innovation et la transformation numérique.

L'article rapporte également la réaffirmation par le chef du gouvernement vietnamien du soutien indéfectible du Vietnam à l'Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA), avec l'ambition de porter les investissements tchèques au Vietnam entre deux et trois milliards de dollars au cours des cinq prochaines années.

Selon Nasepravda, les perspectives diplomatiques favorables pour l'année 2025 augurent de retombées économiques substantielles pour les entreprises des deux nations. L'année prochaine sera notamment marquée par la célébration d'événements majeurs, dont le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République tchèque.

Dans le cadre de sa stratégie de promotion touristique, le Vietnam a mis en place des mesures d'exemption de visa de court séjour pour les citoyens tchèques. Cette initiative vise à encourager un plus grand nombre de voyageurs tchèques à découvrir les richesses du Vietnam, conclut l'article.

VNA/CVN